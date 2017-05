Belén: El acusado de asesinar a Cecilia Olima se desmayo cuando era indagado

La audiencia, inició cerca del mediodía, pero tuvo que ser suspendida de forma abrupta por un problema de salud del acusado. De acuerdo a lo informado por voceros consultados de la causa, acompañado de su abogado defensor, Rodríguez se sentó ante el fiscal quien le leyó la acusación en su contra y las pruebas obrantes en la investigación hasta el momento.

Mientras, se desarrollaba la lectura del decreto de Determinación del Hecho, los investigadores le enseñaron a Rodríguez el pantalón ensangrentado que uso el día del hecho y la cuchilla con la que asesino a su ex pareja, como elementos de pruebas obrantes en su contra. Al observar la ropa y el cuchillo, el acusado se desmayo por lo que inmediatamente se suspendió el acto procesal y se convocó la ambulancia a la fiscalía. Ayudado por los paramédicos y la policía, Rodríguez fue cargado en la unidad de salud y trasladado al hospital, donde tras recibir los primeros auxilios quedo internado en observación.

Informado el fiscal Flores, de que el detenido quedaría hospitalizado, dispuso una fuerte custodia policial en el centro de salud. Asimismo, se supo que el fiscal aguardará el informe de los médicos que asisten a Rodríguez, para resolver si el día de mañana podrá o no, reanudar la audiencia indagatoria.

Voceros de la causa, indicaron que al parecer al momento de enseñarle las prendas de vestir y el cuchillo con sangre, Rodríguez habría "dimensionado" su brutal accionar contra su ex pareja, por lo que se descompenso.

Brevemente, hay que recordar que el domingo pasado, poco después del mediodía Rodríguez atacó brutalmente a su ex pareja Cecilia Olima, y la asesinó de 25 puñaladas en la vía pública, porque la mujer se negaba a retomar la relación sentimental que los unía. Relación, que la mujer le había puesto fin por un hecho de violencia física que había sufrido a manos de ahora su femicida, una semana antes del homicidio. Hecho por el que Olima lo había denunciado y Rodríguez estuvo preso varios días.