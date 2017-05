Con duros cruces y “chicanas” Mazzucco dijo “no soy culpable”

Tras distintos planteos de nulidades y varios cuarto intermedios, el tribunal del Jury enjuiciamiento que juzga al fiscal de Instrucción N 9 Roberto Mazzucco (h), resolvió iniciar la audiencia con la lectura de las acusaciones en contra del representante del Ministerio Público Fiscal.

Seguidamente, Mazzucco pidió que se deje constancia del porque había llegado tarde, manifestando que le había enviado un mensaje a la secretaria del tribunal diciéndole que había mucho tránsito por eso llegaba tarde. Solicitando que se lea el mensaje en voz alta, pero la Dra. Vilma Molina le dijo que no hacía falta, entonces Mazzucco se paró y le respondió que él tenía 20 años de experiencia en proceso penales y que la idea de un proceso oral es que todo se oralice. “Muchos miembros no tienen idea de un proceso penal”, dijo Mazzucco, a lo que la Dra Vilma Molina le pidió en varias oportunidades respeto y buen trato al fiscal imputado.

Seguidamente, se le otorgó la palabra al funcionario enjuiciado quien recalco ser “inocente” de los hechos que se le acusan y remarcó con insistencia que “sus derechos fueron violentados y que este proceso se encuentran caduco y no consentimos la competencia del tribunal”.

Declaración

“Creo que tengo cierta autoridad para decirlo mas allá que estoy sentado en el banquillo de los acusados, como le ocurrió al Dr. Bergesio que le tomo por sorpresa la designación del Dr. Berber, sin ninguna dudas tendrían que haberlo notificado al Sr. Fiscal, para que supiera que se había cambiado a un abogado del imputado. Lo mismo ocurrió al inicio del debate con los fiscales que se fueron inhibiendo por una razón o por otra, de las cuales nunca me notificaron, siempre tome conocimiento por los diarios. Con la circunstancia de que le Dr. Rubén Carrizo, inicial fiscal de este proceso se inhibió por haber tenido alguna participación en la causa y que el Dr. Bergesio se inhibiera por el mismo motivo y no se le hiciera lugar. También recusado por nosotros, pero no se nos hizo lugar sistemáticamente como cada una de las recusaciones que hicimos”, expresó Mazzucco.

A renglón siguiente, el funcionario dijo “de la actuación mía como fiscal, en determinada causa que se siguen investigando, cito la causa que hago la imputación a Vara, la que se realizó en el marco penal ya que necesitamos sospechabilidad o probabilidad y en ese marco se hizo la imputación. La defensa no la atacó y no fueron impugnadas por los jueces que controlan la causa. La defensa hizo planteo con respeto a todos los temas que el Dr. Bergesio plantea como acusación y todos estos fueron rechazados y quedaron firme. Pero sin embargo se esta ventilando y discutiendo cosas de fondo por parte del fiscal que están resuelta en la sede penal eso es lo ilógico. Lo mismo pasa con las otras causas que se me acusan”.

Cabe recordar que el fiscal Roberto Mazzucco (h) enfrenta el Jury de enjuiciamiento por seis hechos, cuatro por peculado y dos por mal desempeño de sus funciones.