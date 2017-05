Alumnos cortan la calle reclamando higiene en la escuela

La protesta es a raíz de la falta de higiene en el establecimiento escolar, que vienen soportando desde hace un tiempo a esta parte, por la falta de ordenanza. Aseguran que conviven a diario entre papeles, mugre y ratas.

Laura Herrera, profesora de Química, contó en dialogo con LA UNION, que la iniciativa de salir a la calle a reclamar fue de los alumnos “el tema es que los alumnos están en un estado de insalubridad por no tener ordenanzas hace un tiempo ya. La mugre de los baños, de las aulas es insostenible. Son tres turnos distintos, por lo que el establecimiento esta ocupado todo el día. Hay tres o cuatro alumnos que tienen problemas de inmunodepresión por lo que no pueden estar en esta situación”.

Agregando “Las ratas atestan en el establecimiento, el olor y todos los desechos que esta generan están en las aulas y los patios. Así, en estas condiciones los chicos no pueden asistir a la escuela. Por eso, ahora va a depender de cada padre si quiere enviarlo o no. Actualmente la escuela cuenta con un solo ordenanza que esta de licencia por paternidad”.

En cuanto a como seguirá el reclamo, la docente explicó que si bien les dijeron que iba haber una solución hasta el momento nadie se hizo presente a decirles nada.

“Este reclamo ya se hizo en varias oportunidades anteriores con notas. Hasta el momento se dice que hay un establecimiento nuevo que se va a cambiar pero no pasa nada. No tuvimos alguien que venga y nos diga ya esa solucionado. Si hay una solución deberían enviarnos una ordenanza para que limpie y se haga una desinfección, para recién después puedan los chicos ingresar a la escuela”, concluyó.