Empezó el Jury contra el fiscal Roberto Mazzucco

Iniciada la audiencia, se anunció que el Senador Jorge Moreno, había desistido integrar el tribunal del Jury, habiendo sido nombrado en su reemplazo el senador Oscar Vera. Designación que fue cuestionada por la defensa del fiscal Mazzucco. Asimismo, el fiscal acusador, Dr. Gustavo Bergesio realizó un planteo al entender que el Dr. Berber –uno de los abogados defensores de Mazzucco- no podía ejercer tal función, por ser un funcionario del Estado provincial. Seguidamente, integrantes del Jury - Dra. Vilma Molina (en representación de la Corte de Justicia), María Antonia Rojo y Juan Carlos Cerezo (por sorteo en el Colegio de Abogados), Rolando Crook y Verónica Rodríguez (Diputados) y Oscar Vera (Senador)- pasaron a un cuarto intermedio para resolver los planteos de las partes. En dialogo con la prensa, el Dr. Gustavo Bergesio explicó “el planteo que realice es secundario, ya que opino que la designación del Dr. Berber, como defensa del acusado, va en contra de la ley de Fiscalía de Estado, la que indica que un abogado que trabaja en el Estado no puede ejercer una defensa ante un tribunal que es el Estado. No conocía de a designación del defensor, sino hasta hoy, razón por la que anteriormente no planteamos esta situación. Ahora vamos a esperar a que resuelva el tribunal y lo aceptare”. Cabe recordar que Mazzucco (h) esta siendo enjuiciado por cuatro hechos de peculado y dos de mal desempeño en el ejercicio de su función como integrante del Ministerio Publico Fiscal.