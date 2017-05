Nancy Córdoba lanzó su campaña como candidata a Intendenta de Ancasti

Ayer al mediodía se realizó un acto en las instalaciones del Club San Martín donde Nancy Córdoba, hija del ex tinto intendente Antonio Córdoba, realizó el lanzamiento de su campaña como candidata al ejecutivo municipal de Ancasti. Las elecciones se realizarán el próximo 4 de junio.

El oficialismo provincial brindó un fuerte respaldo a la candidatura de Córdoba y muestra de ello fue la presencia de la Gobernadora, Lucía Corpacci, y gran parte de su gabinete de gobierno.

Corpacci comenzó su discurso recordando la figura de Antonio “Gato” Córdoba. “Hoy es un día especial, con una mezcla de emociones, recuerdo que hace poco tiempo estuvimos despidiendo a un compañero de oro, un compañero que logró esa hazaña que parecía tan difícil, que era recuperar el municipio de Ancasti, no solo recuperarlo para el peronismo sino de recuperarlo para su gente para el pueblo, para que nuevamente los ancasteños se sintieran dueños de su lugar” apunto.

También destacó la presencia del Concejal Arroyo y el Senador Aldo Contreras que garantizan la unidad del peronismo para estos comicios. “Quiero hacer un reconocimiento para un compañero noble, quiero reconocerle concejal Arroyo su dignidad para poner la necesidad de Ancasti sobre el interés personal, es muy importante, tenemos que aprender de estas cosas. Si no trabajamos juntos nada es posible, hoy estamos acompañándote Nancy un grupo de Intendentes, un grupo de legisladores y un grupo de ministros y funcionarios, pero que hoy venimos en una sola calidad, que es la calidad de militantes, no tenemos problemas de venir todos los días a acompañarlos a golpear las puertas casa por casa, vamos a distribuir el trabajo, tenemos que volver a ese trabajo militante diciéndole a la gente que “El Gato” no tuvo tiempo, pero que todos vamos a continuar esta tarea enorme” dijo la primera mandataria frente a los militantes.

Respecto de Nancy Córdoba, Corpacci expresó “tiene el compromiso con su padre, tiene compromiso por su pueblo y sabe que los dos van a estar acompañándola para que haga realidad el sueño de muchos ancasteños”.