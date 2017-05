Belén: Olima fue asesinada por su femicida de 25 puñaladas según la autopsia

Mientras familiares, amigos y vecinos de Cecilia Olima, velan sus restos en la casa familiar, la comunidad de Londres no sale de su asombro por el brutal asesinato. Es que durante la mañana de hoy, los investigadores revelaron el resultado de la autopsia. La mujer, madre de cinco hijos, tres de ellos menores de edad, fue asesinada de 25 puñaladas por parte de su ex pareja, a quien hace poco más de una semana, había denunciado por que la había agredió a golpes de puño, al enterarse que la víctima iba a ponerle fin a la relación sentimental.

El brutal femicidio, informado en exclusiva a horas de acontecido el hecho por este diario, develó a los investigadores, tras la recepción de testimonios a familiares y allegados de la víctima, nuevos detalles.

Si bien, Olima convivía junto a Rodríguez –el homicida- en una vivienda en un barrio del centro de la localidad de Londres, departamento Belén, junto a sus cinco hijos, el menor de ellos, de solo 5 años, de un tiempo a esta parte la relación con el acusado se habría degastado. Víctima de violencia verbal, la mujer habría soportado a Rodríguez hasta que a finales del mes de abril, éste la agredió a golpe de puño y amenazó con arrojarle un elemento contundente, para luego retirarse de la vivienda. Olima, se dirigió entonces a la comisaría y lo denunció, poniéndole así fin a su relación. Horas después, el acusado fue detenido por orden del fiscal Flores. Rodríguez, estuvo preso varios días y al recuperar la libertad se le ordenó que no podía acercarse a la mujer ni a su domicilio.

Medida restrictiva, que la Justicia impone a los victimarios para resguarda a las víctimas, pero que nadie controla. Se conoce que la medida es violada por el acusado, cuando la propia víctima lo ve y lo vuelve a denunciar.

El domingo, momentos previos al asesinato, Olima habría acordado –aun cuando se desconoce en que circunstancias- reunirse con Rodríguez, quien la llevo en su vehículo hasta el barrio La Cañada.

Todo hace presumir, que el homicida habría intentado retornar con la relación, pero la mujer se mantuvo firme en su decisión y descendió del vehículo. Cuando caminaba, Rodríguez se le abalanzó y comenzó a golpearla para luego apuñalarla con un cuchillo tramontina, arma que fue hallada por los investigadores en la escena del crimen.

Una vecina que presenció el hecho de sangre llamo a la policía y ayudo a Olima, quien continuaba siendo apuñalada por su ex pareja, cuando ya estaba en el suelo semi inconsciente.

Tal como lo informó LA UNION ayer, tras asesinar a Cecilia Olima, Rodriguez se fugó a la casa de su padre en el barrio San Ramón, donde fue buscado por la policía, pero al llegar el sujeto volvió a huir, siendo finalmente detenido en el sector de las fincas.

En cuanto a la causa de muerte, el médico legista concluyó que la víctima presentaba heridas profundas en el cuello, a la altura de la aorta, en el abdomen y el tórax; lesiones que le provocaron un “shock hipovolémico”.

Por otra parte, voceros de la causa indicaron que estaba previsto que en la tarde de este lunes, se realice el sepelio de los restos de Cecilia Olima en el panteón de Londres.