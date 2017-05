Dujovne aseguró que "no va a haber ajuste después de las elecciones" de octubre próximo

“De ninguna manera va a haber ajuste después de las elecciones”, dijo el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne en una entrevista publicada este domingo por el diario Clarín, en la que aseguró que el programa económico vigente "no diferencia años pares de impares o años de elecciones de los que no las hay”. Asimismo, sostuvo que la economía va a crecer este año "algo más de 3%.

"Pero en la punta de fin de año creo que vamos a estar viendo tasa de crecimiento bastante más alta. En el último trimestre seguramente por arriba del 4%”, agregó.

"La economía está expandiéndose a un ritmo interesante. En el segundo semestre jugará un rol muy importante el agro. Pero ya la economía ha entrado en un régimen de crecimiento que nosotros pensamos que va a perdurar por muchísimo tiempo.Diría que es cada vez mas visible que la economía empieza a recuperarse”, señaló.

Por otra parte, dijo que "el consumo de la contabilidad nacional va a tener un desempeño muy similar al del producto bruto, vamos a tener una recuperación muy importante este año, arriba del 3%”.

“El consumo se está recuperando. A nivel macroeconómico, en 2017 el consumo no se está contrayendo”, puntualizó Dujovne.

En cuanto a la inflación, confió en que el Banco Central "logre cumplir la meta del 17%" y reiteró que "en el cuarto trimestre ya vamos a tener tasas de inflación mensual del 1% por mes”.

Dijo que este año los salarios "van a ganarle a la inflación, pero depende mucho de algunos acuerdos que todavía se están cerrando y de cómo cierre la inflación a fin de año".

"Los acuerdos paritarios en general tienen cláusula gatillo y algunos se han cerrado mas cerca del 20. Y como la inflación seguramente va a estar por debajo, vamos a tener un aumento del salario real durante este año”, agregó.

"Recibimos el gasto público consolidado nacional en 43% del PBI. Para fin de este año estará en 41%”, comentó por otra parte.

Sostuvo que el gobierno tiene "la decisión de mantener el gasto de la administración nacional constante en términos reales, es decir que no le va a ganar a la inflación, entonces con la economía que va creciendo, hecho que ya está sucediendo este año, vamos bajando el peso del sector público respecto al tamaño de la economía, eso permite ir bajando el déficit fiscal y reduciendo impuestos”.

"No quiero meterme en la política del Banco Central, pero si tenemos una inflación que se asemeje a la de la meta vamos a tener una tasa de interés bastante más baja que la que tenemos hoy. Las tasas de interés van a seguir siendo positivas en términos reales, pero lo que ocurrirá es que la inflación va a ser más baja, por lo que las tasas serán también más bajas”, apuntó el ministro de Hacienda.