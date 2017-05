Femicidio en Londres: asesino a su ex pareja de varias puñaladas

Una mujer de 40 años de edad, madre de cinco hijos, dos de ellos mayores de edad y el más pequeño de tan solo cinco años, fue asesinada este mediodía por su ex concubino. La decisión de separarse habría sido el detonante de la tragedia que había escrito su capitulo hace poco menos de una semana, cuando el sujeto atacó a golpes de puño a la víctima, quien lo denunció por violencia de género. Tras haber estado detenido, recupero la libertad. Busco a la mujer, a quien la encontró en la vía publica y la asesinó de varias puñaladas, entre cinco y diez, según informaron a LA UNION en forma exclusiva voceros de la causa. A las 12:15 aproximadamente, un llamado teléfonico alertó a la policía de Londres que había una mujer herida en la vía publica. De inmediato la patrulla se dirigió hasta un domicilio del barrio La Cañada, donde encontraron a la mujer de apellido Olima, en el interior con múltiples lesiones cortantes a simple vista en distintas partes del cuerpo. Mientras solicitaban la ambulancia del nosocomio local, en la que fue derivada a la ciudad de Belén, para su atención, una vecina le contó a los uniformados que momentos antes de su arribo, observó a un sujeto apuñalando en la vereda de la vivienda a la mujer, quien resultó ser Olima. Por las características brindadas, los uniformados corroboraron que se trataba de la ex pareja de la mujer, un hombre de 48 años de edad de apellido Rodriguez, quien había estado detenido hasta hace unos días atrás. Mientras, la mujer era derivada de urgencia, los investigadores informaron del sangriento hecho al fiscal Jorge Flores, quien ordenó la inmediata detención del sospechoso. (ver aparte)

Sin asistencia Según aseguraron voceros de la causa a este diario, cuando Olima ingreso al hospital departamental de Belén, no habría recibió los primeros auxilios de forma inmediata, sino que habrían demorado en atenderla. Al cabo de una hora aproximadamente, personal del hospital le informó a la policía el deceso de la mujer. Una puñalada en la zona del abdomen y otra en la garganta, habrían sido las desencadenante de la muerte de la mujer. Lo que se aguarda sea confirmado por el medico legista, quien por estos momentos esta viajando de esta ciudad Capital al lugar del femicidio.

En cuanto a Rodriguez, la policía fue a buscarlo de inmediato a la casa de su padre, en el barrio centro pero antes de llegar, divisaron al sujeto que se daba a la fuga a pie, por una zona de finca. Rápidamente, se sumaron más uniformados y tras un minucioso rastrillaje en la zona lograron su detención. El sujeto, tenía toda la ropa ensangrentada, por lo que de inmediato fue cargado en la patrulla y llevado a la comisaría, donde se encuentra detenido a disposición de la Justicia.

En el lugar del sangriento femicidio, los investigadores encontraron el arma utilizada por Rodriguez para ultimar a Olima, un cuchillo cubierto de sangre. Conocido el deceso de la mujer, la noticia causo profundo pesar en la comunidad belicha quienes conocían a la víctima y sabían, de la agresión fisica que había sufrido recientemente en manos de su ex pareja, a quien la justicia le había prohibido acercarse a la mujer y a sus hijos.