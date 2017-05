Triunfo de Catamarca Rugby en casa y derrota de Los Teros y Los Hurones de visitante

Catamarca Rugby tuvo un buen debut en el Torneo Anual de la Unión Andina, tras superar a Los Chelcos por 33 a 28. El primero en marcar el punto del cotejo fue el “Verde” riojano, a través de un try de Luis Concha, en la cual erró la conversión Pedro Fernández.

El local no se quedó atrás y poco a poco fue generando espacios para tomar el mando. Mediante los tries de Marcos Ponce y Alvaro Fonzo, más las conversiones de Facundo Visñovezky se fue al descanso largo ganando por 14 a 8.

En la segunda mitad, El "Mirasol" aumentó el marcador con un try de Visñovezky y Ramiro Alvarez en dos oportunidades, sumada a las conversiones de Alvarez y Tomás Roselo para sentenciar un buen arranque de competencia.

Por otro lado, Los Hurones no pudieron ante el reciente ascendido CRAR, quien se impuso por 22 a 19 en un partido sumamente parejo. En tanto Los Teros cayeron por 24 a 17 ante Social de La Rioja en un partido que terminó cuatro minutos antes del reglamentario. El árbitro decidió la finalización del choque, por los reclamos desmedidos del banco del equipo visitante.