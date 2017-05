Aprobaron la ampliación de la ET Valle Viejo

El ministerio de Servicios Públicos de la provincia que conduce Guillermo Dalla Lasta, recibió la visita días pasados del supervisor de obras del Comité de administración del Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal (CAF) Ing. José Luis Gambande, quien fue recibido en la oportunidad por el Subsecretario de Energía Ing. Marcelo Díaz Domínguez.

La visita de Gambande responde a la necesidad de fiscalizar y aprobar la evolución del proyecto de ampliación de la Estación Transformadora Valle Viejo (ET VV).

Los funcionarios realizaron una recorrida acompañados por, el Director de Estudios, Proyectos y Obras Ing. José Montenegro de Servicios Públicos y los representantes de la empresa Monti a cargo de la ejecución de la obra, para coordinar en forma conjunta la elaboración de la ingeniería de obra de transporte para materializar los trabajos.

Recorrieron también, la línea 132 KV perteneciente al Interconectado Nacional que, tiene una derivación al parque industrial "ET Pantanillo” y que a causa de la crecida de Rio Del Valle, ocasionó la caída de 3 Torres que abastecían a la Estación de Rebaje, entre la Ruta Provincial N° 33 y Ruta Nacional Nº 38 en el acceso al aeropuerto Coronel Felipe Varela.

Frente a la visita del Ing. Gambande y ante los retoques requeridos por el supervisor del CAF para la aprobación del proyecto, solo restan ultimar detalles para comenzar con los trabajos de ampliación de la Estación Transformadora, ubicada al margen de la avenida Circunvalación en tierras chacareras.

El Proyecto

Esta propuesta, fue solicitada en 2016 cuando una comitiva del Consejo Federal de la Energía Eléctrica (CFEE) que además, integra el Comité Administrativo del Fondo Fiduciario (CAF), arribó a la provincia para supervisar la ejecución de la obra "línea de alta tensión 132 kv" "Divisadero - Valle Viejo ". En la ocasión, el ministerio de Servicios Públicos, a través de la Subsecretaria de Energía gestionó la ampliación de la ET VV para ampliar la capacidad de carga.

El plan de ampliación, se desarrolla para brindar mayor capacidad de energía a las redes de distribución para mejorar la calidad y seguridad del servicio. Además, como un importante respaldo del desarrollo económico frente a la evolución de la demanda energética del Valle Central, el cual ha mostrado un crecimiento sostenido tanto en el rubro residencial como industrial.

Cabe destacar que el ministerio de Servicios Públicos, también se encuentra en tratativas para gestionar la ejecución un nodo de 500 kv en Chumbicha como una obra de gran relevancia para el desarrollo energético de la provincia y que forma parte de la Planificación de obras de Transporte estratégicas que lleva adelante la gestión de Dalla Lasta a pedido de la Gobernadora Lucía Corpacci.