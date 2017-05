Belén: la escuela de Las Barrancas celebro sus 100 años

Con motivo de celebrar el Centenario de su Creación en el día de ayer Viernes 12 de Mayo en la Institución educativa de realizó el acto del aniversario en el Siglo de vida de la Escuela se reunieron cuatro promociones especiales; las que contanron con 10 ex Directores, 56 ex Docentes, 8 Docentes actualmente, 1 Director actual, 40 Alumnos actualmente, 3 Personal de Servicios y 5 Municipios como Padrinos.

Una jornada cargada de Emociones y el compromiso de atestiguar un momento más que importante en la vida de la institución educativa.con la presencia del Sub Secretario de Educación Lic. Ricardo Cuello,del Director de Escuelas Rurales Prof. Jaime Castro,Del Senador por Belén Ing. Jorge Solá Jaís,Intendente Ramón Guzmán de Pozo de Piedra,de los Municipios de Puerta de San José,Puerta de Corral Quemado,Londres,Intendente Daniel Ríos de Belén ciudad,Dir. de Escuela Rosa Azucena Cedrón y personal a su cargo,ex Directores,ex alumnos y Pueblo en general.-

En los mensajes de circunstancias lo realizaron:Ex Alumna Evangelina del Valle Ríos-Ex Docente Socorro Soria de Bestani-Carol Gutierrez Madre de alumno-Directora Prof. Rosa Azucena Cedrón-Intendente Ramón Guzmán-Sub Secretario de Educación del Ministerio Lic. Angel Cuello-Poesía por el Alumno Rodrigo Carabajal-Poesía por Ex Alumnos Hermanos Aguiar-Luego se realizó el descubrimiento de Placas en el interior del Establecimiento a cargo de las Autoridades presentes.También fue parte del mismo la Invocación Religiosa a cargo del Párroco Reinaldo del Valle Oviedo.-