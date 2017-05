Olimpia decidió no jugar el primer partido del Torneo Apertura

Olimpia decidió no jugar el primer compromiso del Torneo Apertura de la Federación Catamarqueña de Básquet programado para ayer ante Poli Norte. Los motivos se deben a ciertas irregularidades que presenta el certamen y que aún no fueron tratadas con la exigencia correspondiente para llevar adelante un torneo sin complicaciones.

En el apuro por querer largar la temporada oficial, la Federación Catamarqueña de Básquet no definió temas organizativos de suma importancia y de esta forma, la dirigencia “Borravina” tomó la decisión de no arrancar hasta que se resuelva en reunión.

El presidente de la institución Carlos Avellaneda dialogó con LA UNION expresando “La decisión de no jugar se debe principalmente al tema aranceles porque son muy altos, además de tener que pagar los clubes la seguridad y se nos hace mucho. Previamente en una reunión yo saque el tema y expuse que fijemos el costo de los árbitros y seguridad porque no todos están en condiciones de pagar”.

Luego agregó “La Federación con la urgencia de largar un campeonato lo puso en marcha sin haber arreglado con los árbitro y ver si estamos conformes con los aranceles. Hoy (por ayer), hicieron una reunión previa a los partidos, cuando deberían haber esperado hasta la reunión de todos los martes para definir qué medida tomar. Es una falta de respeto “.

Molestó Avellaneda comentó “También necesitamos que la Federación nos ayude y busque aportes. Ellos no nos dan nada a nosotros, no nos facilitan las cosas. El pase de jugadores tenía que cerrarse el 30 de abril y se alargó el plazo, es decir, las irregularidades todavía siguen. Realmente es un desastre y si seguimos así los clubes van a empezar a desaparecer”.

Debido a esta decisión de no jugar el partido, Olimpia podría perder los puntos ante Poli Norte que se presentó a disputarlo. Como ambos equipos estaban en cancha, se terminó jugando un amistoso.