Con la nueva conducción técnica de Hugo López, Red Star arrancó con triunfo el Apertura

Con la disputa de un solo partido, dio inicio el Torneo Apertura de Básquet que organiza la Federación Catamarqueña.

En la oportunidad, Red Star sumó su primera victoria tras superar a Parque América por un resultado abultado (111 a 59). El “Estrellado” dominó todo el partido en el marcador y desde el primer parcial impuso su diferencia llevándose lo por 32 a 12, más tarde aumentó para irse al descanso largo por 52-30.

En la reanudación, algunos tiros de larga distancia le permitieron alejarse aún más (86-40) para finalmente terminar llevándose favorablemente su primer compromiso de la temporada oficial bajo la nueva conducción técnica de Hugo López (ex olimpia) , quien regresó a dirigir tras un gran párate.

“Acepte este nuevo desafío tratando sobre todo de apostar a un par de año de trabajos. Lo que al club le interesaba hacer un pequeño recambio de jugadores y empezar a trabajar con las formativas de otra manera”, expresó después de este primer partido, López.

También hizo referencia a los jugadores y objetivos de esta temporada “ Me siento muy cómodo, es un excelente grupo, los chicos son muy jóvenes y tienen ganas de hacer las cosas. Este nuevo proyecto me agarra con mucha energía. Uno siempre quiere ganar, esperemos que las cosas se nos den, queremos hacer un buen papel en todas las categorías, Red Star tiene mucha trayectoria como para no hacer un buen papel”.

Cabe mencionar que el partido entre Hindú y Ateneo Mariano Moreno fue reprogramado para este lunes 15.