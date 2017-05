Entregan documentación para reanudar la construcción de viviendas en Sumalao

Esta mañana durante la entrega de 23 viviendas en el sur capitalino, el Secretario de la Vivienda, Fidel Sáenz, dialogó con la prensa sobre la polémica en torno a la paralización de la construcción de módulos habitacionales destinados a vecinos afectados por las inundaciones en El Portezuelo, departamento Valle Viejo.

“En este momento estamos presentando la documentación que está solicitando el municipio y estamos también pidiendo que se nos levante la sanción que ha sido impuesta, desde nuestra óptica, incorrectamente porque no se nos ha intimado siguiendo un procedimiento administrativo correcto sino que primero se nos ha sancionado y después se nos ha intimado a cumplir. Nosotros les estamos pidiendo que nos levanten la sanción, hasta tanto ellos nos hagan la devolución aceptando o solicitando algún otro informe que requiera el expediente” informó Sáenz.

A su vez aclaró que solicitan esta medida “porque entendemos que las familias afectadas no pueden esperar que se resuelva una disputa de este carácter como la plantea el Intendente de Valle Viejo”.

Respecto de las medidas tomadas por el municipio chacarero, el Secretario de la Vivienda expresó “A mí me da mucha lástima, mucha pena que por la profundización de una visión tan particular que tiene el Intendente Jalile de reaccionar frente a las diferencias partidarias, que deben borrarse cada vez que uno actúa cuando está gestionando el estado, tengamos que estar parando obras tan importantes como estas”.

Consultado por la manera de actuar del jefe comunal, Sáenz respondió “Yo creo que el intendente tiene una diferencia con el gobierno de la provincia que no entiende nadie. Él es un hombre que tiene una lógica de construcción política muy extraña y que lo único que hace es apelar a sus propias herramientas que, me parece, debería dejarlas de lado cuando se gestiona el estado y cuando esa gestión del estado va a alcanzar beneficios concretos a gente que lo necesita de sobremanera, como lo necesitan esas 21 familias de El Portezuelo que han perdido todo”.

Por último el titular de la Secretaría de la Vivienda afirmó que “no obstante el tiempo que nos han parado la construcción de esas viviendas, nosotros seguimos sosteniendo que en 90 días la gente de El Portezuelo y la gente afectada por las contingencias climáticas del mes pasado van a tener su vivienda para poder reiniciar su vida en familia” al tiempo que aclaró que, de las 21 familias damnificadas en El Portezuelo, a 20 de ellas el organismo que conduce les está construyendo su vivienda.