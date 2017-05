El mejor Polo del país visita este fin de semana Catamarca

Esta mañana, en la Casa de la Cultura, se presentó el 1er Torneo de Polo “Copa Altos del Solar” de la Asociación Argentina de Polo que dará inicio hoy y tendrá una duración hasta el domingo 14 de mayo en el Club Valle Grande en Colonia Nueva Coneta, del departamento Capayán.

De la conferencia participaron, la Secretaria de Estado de Turismo de Catamarca, Mgla. Natalia Ponfetrada; el Secretario de Deportes de la Provincia, Prof. Maximiliano Brumec; el presidente de la Asociación Argentina de Polo, Sr. Francisco Emilio Dorignac; la Directora de Integración Regional, Dra. Verónica Saldaño; el organizador y jugador de Polo, Mario Huargo, la organizadora Justina Fedullo y el director de la revista Randon Santiago Ruiz.

En su alocución Natalia Ponferrada dijo “Este 1er Torneo Oficial de la Asociación Argentina marca un hito histórico para el Polo catamarqueño y, además permite trabajar en la actividad turística, ya que moviliza a muchas personas que se dedica a esta disciplina; y también, nos da mucha visibilidad no solo en el país, sino también en el mundo. Esto es dar un salto que le da otra categoría y otro impulso”.

El Secretario de Deportes de la Provincia, Prof. Maximiliano Brumec afirmó que, “hace un tiempo que vienen jugando al Polo en Catamarca y cuando vinieron con la propuesta les decíamos que no sea algo más para que un grupo de jugadores, sino que se desarrolle; por eso estamos generando un plan en forma conjunta para el desarrollo de este deporte, para que se instale; y ese es el objetivo que un deporte se institucionalice”.

Asimismo, el presidente de la Asociación Argentina de Polo, Francisco Emilio Dorignac indicó que “les agradezco a todos por la bienvenida y les cuento que estoy finalizando mi tercer mandato de acuerdo al estatuto; y cuando me enteré de la inscripción de Catamarca me dije: vamos; por que ver nacer un club es una cosa muy importante”. Respecto de la disciplina expresó “Quiero señalar que este es un deporte muy útil para los chicos, ya que el caballo se usa también para la salud con la equinoterapia. El que se liga, vive las 24 horas con el caballo”.

Así también, Dorignac afirmó que, “hicimos un estudio que llamamos “Industria sin chimenea” y vimos lo que genera una actividad deportiva en este caso el Polo, donde trabajan herreros, forrajeros, transporte, turismo y les cuento que en la temporada alta hay más de 15 mil caballos en actividad y hablo de millones de dólares que se mueven con esta disciplina”. Y finalizó que, “el interior necesitaba esta zona para empezar a expandirse”.

A su turno, la Directora de Integración Regional, Dra. Verónica Saldaño dijo que, “la inserción en el marco de la región Atacalar permite un movimiento de la micro economía muy importante, donde la noble tarea de la Secretaría de Deportes fue incorporar a la región Atacalar deportes como el tenis, el patín y ahora el Polo, donde la próxima reunión, que será en la provincia de Córdoba, se buscará incorporar en la Comisión de Deporte como agenda al Polo. Esta es una decisión para celebrar, porque son iniciativas privadas donde el estado acompaña y fundamentalmente son los vínculos humanos que trascienden las fronteras”.

Por su parte, el organizador y jugador de Polo, Mario Huargo adelantó, “es algo histórico para Catamarca, ya que hace 15 años que estamos con el Polo, pero es la primera vez que estamos inscriptos y bajo el apoyo de la Asociación Argentina de Polo”. Y concluyó que, “buscamos escribir la historia del Polo en Catamarca. Este torneo lo veníamos pensando hace mucho y con unos amigos de Buenos Aires que nos impulsaron, lo organizamos con mucho esfuerzo”.

Lo deportivo

La cancha está ubicada en la Calle 15 y 3 de Nueva Coneta. El torneo tendrá seis equipos, a saber, de Salta, Tucumán, Santiago del Estero, La Rioja y Catamarca; y algunos jugadores serán de Buenos Aires. La competencia se va jugar hoy viernes, sábado y el domingo se disputará la final. La entrada es libre y gratuita.