Corpacci sobre el conflicto en Ancasti: “Pido respeto a la comunidad”

Luego de finalizado el acto de inauguración de las obras de refacción de la Escuela Especial “María Luisa Sesín” la Gobernadora Lucía Corpacci dialogó con la prensa sobre diversos temas.

Al ser consultada por la situación de crisis institucional que se vive en Ancasti luego del fallecimiento de quien detentaba el cargo de Intendente, Antonio Córdoba, la primera mandataria expresó “La pérdida de un Intendente es algo muy fuerte y en las circunstancias en que falleció el amigo Córdoba. No sé si era indispensable llamar al sábado (4 de marzo), podrían haber esperado un poquitito pero bueno así se hizo”.

Tras el escándalo ocurrido dos fines de semana atrás cuando legisladores del oficialismo y la oposición se trasladaron a Ancasti ante el llamado a una sesión especial por parte del presidente del Concejo Deliberante para definir quien se haría cargo del municipio, Corpacci pidió a la dirigencia respetar a la ciudadanía. “Yo lo único que opino en esto es el respeto a la comunidad y que entendamos que habrá que hacer un nuevo proceso de elecciones y se definirá quien va a ser el intendente y que se trabaje con un profundo respeto a la comunidad porque eso es lo que la comunidad está esperando” declaró.

A su vez aclaró “La autoridad que tiene que llamar a elecciones es el municipio, no la provincia”.

Otro de los temas abordados por Corpacci es la negociación paritaria con el sector docente sobre la que sostuvo “Nosotros estamos trabajando. Yo tengo plena confianza en que vamos a llegar a un acuerdo con los gremios y con los docentes”. Al mismo tiempo desvinculó los cuatro días de paro que habrá este mes al aclarar que los gremios se adhieren a un paro nacional.

La Gobernadora también hizo referencia a lo que fue su visita a Toronto donde participó de la Feria Internacional Minera Prospectors and Developers Association of Canadá (PDAC) 2017. “Creo que fue el mejor año. A medida que volvemos uno va afianzando las posibilidades de conseguir inversiones para la provincia” y agregó “uno empieza a ver los frutos de las visitas anteriores.

Respecto de la denuncia de legisladores de la oposición por el funcionamiento de la empresa estatal CAMYEN y la comercialización de la rodocrosita que lleva adelante, la gobernadora ironizó que hay tantas denuncias de la oposición que “todos los días me desayuno con una nueva” y cuestionó “yo lo que tendría que decirle a la oposición es que con la misma preocupación que se preocupan por 32 kilos de rodocrosita debieran preocuparse por los miles y miles y miles y miles de kilos que se perdieron en la gestión anterior con denuncias y no los escucho decir nada. Sería bueno que investiguen eso”.