Manifestaciones en el Valle Central

Por un lado, los familiares de Luz Villafañe se manifiestan pidiendo Justicia y el esclarecimiento del caso por el fallecimiento de la niña de 13 años, una de sus pancartas dice que “Mujeres de los barrios paran porque la policía encubre violentos”, pidiendo que la Gobernadora no tape la situación.

Por otro lado, las personas que se encuentran en los terrenos cercanos a la escuela del Barrio Los Ceibos, piden que se resuelva la situación de los mismos, manifestando que no tienen otro lugar donde vivir y que no están pidiendo que les regalen nada sino que se ejecuten formas de pago y les permitan vivir allí. Indicaron que el Consejo deliberante no les dio ninguna respuesta. Uno de los vecinos señaló que son propiedades “que históricamente funcionarios usaron como aguantadero”, allí depositan también basura y elementos robados, comentó.

Alumnos y Docentes del Instituto Superior de Arte y Comunicación se manifiestan también, frente a Casa de Gobierno, en reclamo por las carreras cerradas, Expresión Corporal y la Tecnicatura Superior en dibujo Artístico. Sus pancartas dicen: “Más Arte, Más Educación, Más Cultura”; “Por más Arte y Educación”; "Nos quieren ignorantes, no lo lograrán"; entre otras frases que sostienen la importancia de estas carreras, y que los profesores y alumnos no están de acuerdo con su cierre, dispuesto por la Dirección de Educación Superior.