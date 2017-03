Francisco visitará nuestro país entre Marzo y Abril de 2018

El día 25 de Febrero pasado la gobernadora, María Eugenia Vidal, se había reunido con el Papa Francisco, de manera privada y no se había dado a conocer el motivo. La gobernadora pidió que no se interprete como una reunión de carácter político, porque no lo era.

Ahora se supo que en esa reunión participó, además, la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, y su esposo, el jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires, Federico Salvai. En dicho encuentro, el Sumo Pontífice les manifestó su deseo de visitar Argentina entre Marzo y Abril del año próximo. Pasando antes por Chile y Uruguay. La fecha será confirmada cerca de fin de año.

Por otro lado, se supo que en Argentina se empezará a trabajar en la gira papal después de que se elija la nueva Comisión Episcopal, a partir de Junio.