“Hay que eliminar Ingresos Brutos, es muy dañino”

El economista opinó sobre la situación económica argentina, la movilización y los paros anunciados ésta semana.

Abram explicó que la economía se está recuperando y este año habrá un crecimiento. Aclaró que para lograr una verdadera recuperación y promover las inversiones es necesario bajar el gasto público y la carga impositiva.

En ese sentido en la entrevista se refirió al más injusto de todos los impuesto que existen en la República Argentina, que es el mal llamado Impuesto sobre los Ingresos Brutos, pues no se trata de un impuesto sino que lisa y llanamente se trata de una confiscación estatal.

Pero en forma previa el periodista Emiliano Galli le pregunto sobre la situación del gobierno nacional y la marcha del 7 de marzo, indicando el Lic. Aldo Abram, Director Ejecutivo, Libertad y Progreso, que la movilización se estaba haciendo en el "momento justo" lo mismo que el paro anunciado aunque no tenga fecha. El momento justo se refiere y enmarca en la cuestión de ser el 2017 un año electoral. Tanto el paro como la movilización son temas netamente políticos organizados por la oposición más dura al gobierno.

Esta oposición dura proveniente de los movimientos piqueteros y también de la CGT hace afirmaciones falsas. No es real que el salario haya caído como ellos afirman. El salario cayó en los primeros meses del año 2016 y luego empezó a crecer al mismo tiempo que se fue desacelerando la inflación. Y la otra falacia es decir que que han aumentado los despidos y el desempleo. En la Argentina desde hacía muchisimos años el empleo privado no crecía, y desde que llegó éste gobierno, crece.

Estamos recuperando el crecimiento. La recuperación es lenta, porque lascosas no suceden de un día para otro, ni en economía ni en ningun otro rubro. "Estabamos en un pozo y la buena noticia es que estamos saliendo del pozo, aunque no es facil salir, lo estamos haciendo" recalcó el Lic. Abram. El momento justo es ahora, hacer un paro general que es netamente político, antes que la economía empice a mostrar los sintomas de mejoría. Esto los saben los sindicalistas y también lo sabe el gobierno.

De todos modos el humor social de una buena parte de la sociedad no es el mejor, según manifiesta Emiliano Galli, interrogando al economista sobre alguna medida que pudiera tomar el gobierno para aliviar en cierto grado ese mal humor al que se hace referencia. Tomar alguna medida que atente contra el esfuerzo que ya se ha hecho sería una lastima. Reitera Abram que la buena noticia es que ya estamos saliendo del pozo y que cuando salgamos ya no habrá margen para hacer paros ni movilizaciones.

Sin embargo el economista afirma que le gobierno aun no ha hecho ningún esfuerzo fiscal, ningun ajuste fiscal "todo el ajuste lo ha hecho el sector privado" remarcó. Por eso "cuando uno habla de gradualismo en término de ajustes fiscal" el sector privado se queja airamendete de la política de shock contra el sector privado; ello es así porque el Estado no hizo el ajuste, el ajuste lo tuvo que hacer el sector privado. El Estado no hizo nada, sigue siendo el heredado y no hizo el ajuste ni gradual ni nada.

Y el Lic. Abram agrega con respecto al gasto público y el despilfarro que sigue siendo el Estado, siempre subsidiado porquienes trabajan y producen genuinamente, el sector privado. La gente se queja que no llega a fin de mes. Bueno, en realidad los que se quejan son los empleados del sector privado quienes le siguen pagando la fiesta a los políticos y a los empleados públicos que no producen nada, sólo gastan.

Argentina, dentro de 190 países de todo el mundo está en el pusto número 12 de los países que más exprimen al sector privado con los impuestos. "Queremos que lluevan inversiones, la gente no es tan tarada (sic) y menos los inversores extranjeros y tampoco los inversores argentinos; los inversores tienen 178 países del mundo para invertir y van a venir a un país que te esquilma. ¿Usted piensa que habrá éste año algún tipo de ajuste fiscal o recorte al gasto público? Creo que éste año no habra ni ajuste fiscal ni baja del gasto público. Tienen un presupuesto aprobado y se están moviendo sobre esa base. El mensaje del gobierno es "bajo los subsidios al sector privado", como es el caso de los servicios públicos. El Estado gasta menos, se ahorra los subsidios, pero el sigue soportando la perdida del subsidio es el sector privado, que sigue haciendo el esfuerzo, el único sector de la economía que produce genuinamente. El Estado seguirá sin recortar el gasto porque el sector privado lo sigue financiando.

"La economía crecerá más que el gasto publico y eso tendrá un costo para los argentinos" agrego. Esta política hace más lentro el crecimiento hacia adelante. El sector privado de la economía está compuesto por un montón de argentinos que cada trabajan y producen. La Argentina es como un carreta enorme, con una descomunal carga que es el Estado, cualquiera sea su forma, nacional, provincial o municipal y el montón de argentinos esforzados y trabajadores son quienes cargan como si fueran los bueyes de la carreta que tiran. Cuanto más grande es la carreta más difícil se le hace a los bueyes tirar de la carreta.

En Infobae hay una nota que indica que el equipo económico está estudiando una suba de la alicuota del IVA del 21 al 25 %, donde el 20 % sería para Nación y el 5 % restante para las provincias. ¿Usted que opina? Que se está estudiando la eliminación del impuesto sobre los ingresos brutos que no sólo afecta al contribuyente sino a los consumidores de la cadena de producción, que no siempre son finales. Ingresos brutos es un impuesto "bola de nieve" porque encarece los productos y la cadena de comercialización. En el pasa manos tributa entre el 1,5 y el 3 %. La idea es que la provincias lo eliminen y pareciera que la forma de reemplazarlo sería aumentando la alícuota del IVA, cuyo 5 % iría como aumento de la coparticipación. El Impuesto sobre los ingresos brutos encarece notablemente los productos y servicios en ese pasa manos que siempre termina pagando el consumidor como si fuera un impuesto a las ventas o al consumo. Es regresivo y distorsivo, "hay que eliminar ingresos brutos, es muy dañino" pero antes hacer bien los números, agregó el economista.

De todos modos, el Lic. Abram no comparte esto de reemplazar un impuesto por otro, sino de eliminarlo directamente, porque Argentina necesita bajar la presión tributaria que redunda en una baja del gasto público y por ende hay que sacarle carga a la carreta, es decir reducir el Estado. Mantener esquemas impositivos de reemplazo es pensar que no están dispuestos a alivianar la carga del sector privado que es quién siempretira de la carreta. Tenemos que ir hacia un esquema de crecimiento sostenido, bajando la carga fiscal y el gasto público.

Fuente: Libertad y Progreso