La mujer ha emprendido desde siempre. Ya sea al crear un hogar, llevar la administración del negocio familiar, crear y desarrollar un negocio propio o prestar servicios como profesional, las mujeres llevan al emprendedurismo en su naturaleza.

Freelancer.com el marketplace de trabajo independiente y crowdsourcing más grande a nivel local, regional y mundial, convocó a tres grandes mujeres emprendedoras de su comunidad de usuarios para compartir su experiencia como mujeres en el mundo emprendedor: Muriel Rébora, nómade digital y Productora Audiovisual, Andrea Pereira, Coordinadora Operativa de tuperchita.com y Marie Adele Fandos, Artista e Ilustradora.

¿Pero qué es realmente la mujer emprendedora? ¿Qué es lo que la define e incentiva a llevar a cabo sus proyectos e ideas?

¨La mujer emprendedora es aquella que no teme a equivocarse, una mujer amante de la independencia en busca de oportunidades. Es aquella que decide tomar riesgos, trabaja fuertemente día y noche de manera constante para hacer que sus sueños se hagan realidad¨, explica Andrea Pereira, Coordinadora Operativa del eCommerce tuperchita.com y usuaria de la comunidad de Freelancer.com.

El emprendedurismo y el trabajo independiente es una gran alternativa para aquella mujeres que deciden vivir su desarrollo profesional de otra manera. Atrás quedaron los malabares para lograr un equilibrio entre trabajo y vida personal. La clave reside en adaptar el trabajo a la vida y no la vida al trabajo.

Marie Adele Fandos (Foto), Ilustradora y freelancer de Freelancer.com, recomienda a otras mujeres a adoptar el trabajo independiente y emprendedurismo porque da la posibilidad de trabajar en lo que uno ama, en el lugar que uno quiera sin importar donde vivas, con una buena remuneración que te permita ser más libre y ¨sin estar teniéndole miedo al día lunes”. Y agrega, "trabajar de forma independiente le permite a la mujer trabajar en un entorno que trata a la mujer en igualdad con los hombres sin hacer diferencias".

Emprender no solo le permite a la mujer desarrollar su carrera libremente, sino que también la empodera.

¨Lo que más me gusta del trabajo independiente es justamente la autonomía que me da. A veces como mujer me predispongo demasiado a adaptarme a los tiempos y necesidades de otros. Mi trabajo es un espacio de responsabilidad y creación que en su justa medida me resulta muy saludable y placentero porque me devuelve a mi eje¨, dijo Muriel Rébora, nómade digital y Productora Audiovisual en Freelancer.com, quien decidió cambiar radicalmente la manera en la que vive su profesión y optó por vivir un año viajando por el mundo, escapándole al invierno. Pueden seguir sus novedades y aventuras en su blog www.sininvierno.com.

El trabajo independiente le permite a mujeres de todo el mundo redefinir cómo se relacionan con su profesión. Hoy se puede llegar a un perfecto equilibrio entre trabajar en lo que uno ama sin relegar la vida personal.