Suspenden actividad de Maravilla Martinez en La Alameda

Debido a las lluvias registradas en las últimas horas, quedan suspendida la actividad que se iba a desarrollar en el paseo público La Alameda, donde se iba presentar el ex campeón del mundo, Sergio Maravilla Martinez, interactuando con el publico, firmando autografos y desarrollando una pequeña exhibicion de boxeo.

No obstante a las 18.00hs se invita al público a participar de la charla motivacional que brindará el destacado deportista en el Centro de Integración Ciudadana (CIIC), ex Hotel Sussex, donde contará sus experiencias personales en el deporte de los puños y aspectos de su vida.