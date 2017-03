El presidente Macri anunció revolucionaria línea de créditos accesibles para la vivienda

Los préstamos, de hasta 1.650.000 pesos, con plazos máximos de 30 años y a tasas muy ventajosas, demandan una inversión del Gobierno para este año de 60 mil millones de pesos y se enmarcan en los compromisos asumidos para que los argentinos puedan acceder a lugares y vivienda dignos.

El presidente Macri recordó que paralelamente a la construcción de viviendas subyace el compromiso del Gobierno de que en cuatro años las tres cuartas partes de la población tenga cloacas y el 100 por ciento de la gente el acceso al agua potable.

El Banco Nación destinará 30 mil millones de pesos de financiamiento, lo que permitirá triplicar la cantidad de créditos y mejorar aún más las condiciones del programa.

Desde el año pasado, la adjudicación de los préstamos dejó de hacerse por sorteo para priorizar a las familias que más lo necesitan a través de un sistema de puntaje objetivo y transparente.

Acompañado por la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, y los ministros de Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio, y de Hacienda, Nicolás Dujovne, Macri hizo la presentación en un complejo de casas del barrio de Bella Vista, en el partido bonaerense de San Miguel, también construidas a través del Plan Procrear.

“Detrás de cada vivienda hubo mucho trabajo argentino, no sólo del obrero, sino de la gente que fabrica los materiales, que los transporta, los que agregan componentes, los que mueven las escrituras”, puntualizó el Presidente.

Para participar de la nueva etapa del programa las familias deberán tener ingresos de 16.120 a 32.240 pesos.

El paquete de créditos se divide en 25 mil para “Solución Casa Propia”, 15.000 para “Solución Construcción”, 10.000 para “Desarrollos Urbanísticos”, 4000 para “Lotes con Servicios” y 100.000 “Microcréditos”.

Además, el Programa, que pasó a la órbita del Ministerio de Interior, Obras Públicas y Viviendas, amplió el subsidio del Estado Nacional hasta 400.000 pesos cada uno.

Para quienes accedan a un crédito a través del Banco Nación, los plazos podrán ser de hasta 30 años.

En la presentación, el Presidente subrayó que las acciones “de fondo cambian la vida de la gente en un antes y un después” y señaló que “claramente” la vivienda “es el lugar en donde todo se resume”.

“Hay que entender que millones de argentinos no tienen casa propia porque las múltiples inestabilidades de la Argentina les impidió el acceso a un crédito que pudieran pagar con su trabajo y que transformase el esfuerzo del alquiler en seguridad y futuro”, advirtió.

El Presidente remarcó que “todos los argentinos queremos recuperar el camino del progreso e ir reduciendo esa deuda que es reducir la pobreza de verdad”.

“Detrás de cada número hay una persona, una familia que merece de tener la oportunidad”, añadió.

A su vez, la gobernadora Vidal expresó el orgullo que significa que el Gobierno Nacional “les pueda ofrecer esta oportunidad” y que el equipo del Presidente “haya trabajado muchos meses para que ese sueño se hiciera realidad”.

Afirmó que el relanzamiento de Procrear con una nueva línea de créditos blandos cumple con el objetivo de satisfacer “las necesidades de millones de bonaerense de acceder a una casa propia o mejorar la que tiene”.

Dijo que la realización de las obras es parte de la pelea “que damos todos los días” y que las viviendas “a los argentinos y a los bonaerenses no se los saca nadie”.

El ministro Frigerio resaltó que “es necesario resolver por lo menos un millón de problemas de hábitat en los próximos tres años”.

“El Banco Nación tiene créditos a 30 años y eso es una muestra clara de que estamos venciendo al flagelo de la inflación”, puntualizó Frigerio en declaraciones que formuló a periodistas al término de la presentación.

“Sin inflación vamos a poder extender los plazo y bajar las cuotas”, remarcó el Ministro y destacó que el subsidio del Estado alcanza al 40 por ciento del crédito.

Frigerio señaló que durante la gestión anterior el plan “no estaba destinado a los sectores que más lo necesitaban” y se sumó a los datos aportados por el jefe de Estado señalando que en algunos casos “terminaba financiando a construcciones en barrios cerrados”.

Participaron también del acto, el subsecretario de Vivienda y Desarrollo Urbano, Iván Kerr, y el intendente de San Miguel, Joaquín de la Torre.

Solución Construcción está destinado a quienes cuenten con un lote propio o de un familiar, Solución Casa Propia para la compra de viviendas nuevas o usadas y Lotes con Servicios para construir en terrenos con infraestructura a precios accesibles.

En tanto que Desarrollos Urbanísticos está reservado a la compra de departamentos a estrenar en complejos que gestiona el Estado y los Microcréditos para conexión a servicios públicos o el mejoramiento de viviendas.

La promoción de créditos para viviendas impulsará además la creación de empleo directo en la construcción y en otros sectores relacionados.

Las tasas previstas irán de UVA (Unidades de Valor Adquisitivo) más 3,5 por ciento para los créditos del Banco Nación hasta UVA más 8 por ciento para los créditos que otorguen otras entidades bancarias

Ejemplos de Créditos

* Una familia con hijos podrá adquirir a una vivienda nueva o usada de hasta 1.000.000 de pesos con un subsidio de hasta 400.000 pesos en cuotas de 2500 pesos.

A través del Banco Nación el crédito podrá ser de hasta 30 años con una tasa UVA + 4,5 por ciento. En este caso, la familia deberá contar con un ahorro del 10 por ciento del valor de la vivienda.

* Para la construcción de una casa, una familia con hijos que cuente con un terreno propio o de un familiar podrá acceder a un crédito de hasta 1.100.000 pesos para la una vivienda de hasta 80 m2.

El subsidio puede alcanzar los 400.000 pesos con una cuota de 2500 pesos si el crédito se realiza a través del Banco Nación.

Este crédito está establecido en UVA a 30 años con una tasa de interés de 3,5 por ciento, la más baja del mercado.

Con otros bancos el crédito tendrá una cuota de alrededor de los 4000 con un plazo de 15 años y una tasa de interés de hasta 8 por ciento.

* Para la compra de viviendas de entre 1.200.000 y 1.650.000 pesos, la cuota será cercana a los 4000 pesos en el caso del Banco Nación y de 8.500 en el caso del resto de los bancos.

A través del Banco Nación, el crédito será a 30 años con tasa del 3,5 por ciento y a 15 años con tasa de hasta 8 por ciento para el resto de las entidades crediticias.