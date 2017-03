San Lorenzo le ganó al Pirata en el Nuevo Gasómetro

San Lorenzo de Almagro logró una importante victoria ante Belgrano de Córdoba por 2 a 1, por la 15ta. fecha del torneo de Primera División, en el Nuevo Gasómetro, y alcanzó por una horas en la punta de la tabla con Boca Juniors, que al ganarle a su partido a Banfield volvío a quedar solo.

El chileno Paulo Díaz y Néstor Ortigoza, de penal, anotaron los goles del equipo de Diego Aguirre. Para Belgrano descontó Cristian Lema.

San Lorenzo, sin que le sobrara demasiado, sumó tres puntos ante Belgrano y llegó a 31. Este triunfo le sirve al 'Ciclón' para recuperarse de la abultada derrota ante Flamengo de Brasil, el pasado miércoles, en su debut por la Copa Libertadores, por 4 a 0 en el estadio Maracaná.



San Lorenzo salió a presionar desde el inicio a Belgrano. No le dejó tocar el balón, pero no fue profundo en los ataques. El local se basó en el armado de Néstor Ortigoza y en los desbordes de Ezequel Cerutti por derecha.

El 'Pirata' tuvo una muy clara a los 21 minutos del primer tiempo, mediante una salida de Matías Suárez que asistió a Bieler, cuyo cabezazo se fue rozando el palo izquierdo de Sebastián Torrico. Dos minutos más tarde, desde un córner ejecutado por Bautista Merlini, Paulo Díaz conectó un gol de cabeza y abrió el marcador para los dirigidos por Diego Aguirre.

El paraguayo Néstor Ortigoza puso el 2-0 de penal, luego de que el árbitro Patricio Loustau cobrara una infracción de Esteban Espíndola sobre Díaz.

En el segundo tiempo, Belgrano descontó a los 5 minutos con el gol de Cristian Lema de cabeza.

Los de Córdoba manejaron mejor la pelota en casi todo el complemento y generaron más a través de Lucas Melano, aunque el equipo estuvo impreciso en los últimos metros y finalmente no logró llegar al empate.



"Me gustaron las ganas del equipo", valoró el DT de San Lorenzo, Diego Aguirre



Belgrano sigue siendo el equipo de peor rendimiento en el torneo después de Arsenal de Sarandí. Ganó sólo un partido (2-0 vs. Unión de Santa Fe), hace diez fechas, y trae una racha de seis empates y cinco derrotas.

El DT Leonardo Madelón todavía no pudo festejar una victoria oficial desde que asumió el cargo en noviembre pasado.

San Lorenzo, por su parte, se guardó a Fernando Belluschi de entrada (ingresó a los 15 del segundo tiempo) ya que arrastraba molestias musculares, y logró aguantar el resultado en la última media hora, para quedarse con el premio mayor.

En la próxima jornada, la 16, San Lorenzo visitará a Godoy Cruz de Mendoza y Belgrano jugará en Córdoba contra Racing.