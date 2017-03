Cerrarán 13 carreras en los IES de la provincia

Para 2017 el Ministerio de Educación de Catamarca determinó el cierre de 13 carreras que se dictan en los diferentes Institutos de Educación Superior (IES) de la provincia. En diciembre de 2016 se emitió una disposición de la Dirección de Educación Superior que planteó la no continuidad de diversas tecnicaturas y profesorados por distintas razones.

La Directora de Educación Superior, Anahí Perea, confirmó la decisión y explicó que la misma obedece a diferentes motivos “pero fundamentalmente a un estudio que se ha realizado desde la Dirección de Educación Superior, tomando como referencia los datos de ingresantes a la carrera y de los egresados. Esto en base a los instrumentos de relevamiento matricular que todos los años se realizan desde la Subsecretaría de Planeamiento Educativo”.

Perea también apuntó otras cuestiones que se tuvieron en cuenta para tomar la determinación “La mirada que teníamos, y que es la que continuamos, es la de mirar el equipamiento, la infraestructura, los recursos para el dictado de las carreras y a su vez también la matrícula. De esa manera se determinó” y agregó “Esto ha sido también un tema hablado con los rectores de los Institutos”.

Por último ejemplificó con el caso del cierre de la carrera de la Tecnicatura Superior en Instrumentación Quirúrgica en el IES de San María el cual “obedece a la poca matrícula, a la falta de espacio para trabajar las prácticas profesionalizantes y a la falta de perfiles docentes para dictar la carrera en sí. En una materia como anatomía quirúrgica no encontraban quien pueda dictarla. Se recurrió a un profesor de biología, se recurrió a otra persona con título de instrumentador quirúrgico, cuando esa materia la tiene que dictar un médico cirujano. Entonces como provincia no podemos dar el aval de un título a alguien que no va a tener las competencias profesionales que se requieren para trabajar en el contexto laboral”.

En el ISAC se cerrarán dos carreras



La Directora de Educación Superior también se refirió al cierre de las carreras de Expresión Corporal y la Tecnicatura Superior en dibujo Artístico que se dictan en el Instituto Superior de Artes y Comunicación (ISAC). Perea explicó que en estos casos también se tuvo en cuenta el número de la matrícula de cada una y la cantidad de egresados pero a su vez justificó la medida en que, en el caso de Expresión Corporal, el título no tiene validez nacional desde 2015.

Por otra parte aclaró que lo que se cierra es la inscripción de nuevos ingresantes por lo que los actuales alumnos de las carreras podrán continuar cursando.

La decisión del Ministerio de Educación provocó la preocupación de alumnos y profesores y por ello el jueves último pasado Perea se reunió con los maestros que tomaron la decisión de permanecer en estado de asamblea permanente. Respecto de la reunión sostuvo “No me queda claro el objeto del reclamo porque nosotros aclaramos que no va quedar ningún docente en disponibilidad ni se le va a dar de baja, es decir no va a haber un movimiento de la masa de docentes que actualmente están en estas carreras”.

Finalmente sostuvo que se trabajará con los profesores en la reformulación de los planes de estudio para abrir un profesorado de danza que tenga tres orientaciones, una de las cuales sea en expresión corporal, lo que permitirá otorgarle una real salida laboral a los egresados.