Nuevo rechazo de los gremios docentes a la propuesta del gobierno

Casi tres horas duró la reunión entre los gremios docentes y el Ministro de Educación, Daniel Gutiérrez, quien acompañado del Subsecretario de Finanzas, Ariel Luna, presentaron una nueva propuesta que volvió a ser rechazada. El gobierno mantuvo la oferta de un 18% de incremento salarial pero propuso un adelanto del 10% a partir de febrero y completar la suma final en dos pagos del 4% en agosto y noviembre.

Además el ofrecimiento del gobierno incluyó el pago desde agosto de un adicional no remunerativo tipo FDTA de $300, incrementar a $1.000 el adicional por función jerárquica a directores y proporcional para el resto de los cargos jerárquicos, otorgar un adicional por material didáctico proveniente de recursos nacionales de $100 desde febrero a julio, el cual a partir de agosto se incrementará a $205.

Ante esta situación los gremios volvieron a rechazar el planteo del gobierno y se convocó a una nueva reunión para el próximo miércoles.

Al finalizar el encuentro la Secretaria General de UDA, Nancy Agüero, la calificó como negativa y mostró su disgusto con la postura del Ministerio. “Realmente esta propuesta que se suponía iba a ser superadora es más de lo mismo. Verdaderamente el 18% no se ha modificado, no sabemos qué perspectivas hay. Inclusive se ha generado dentro de la reunión mucha incertidumbre porque por un lado desde Hacienda manifiestan que no hay una certeza económica, financiera para lo que va del año pero por otra parte manifiestan que quieren poner una cláusula gatillo que se vaya actualizando automáticamente al índice de inflación. Hay un despropósito ahí en el sentido de que si no hay una certeza, algo que garantice verdaderamente que esto se va a efectivizar, estamos hablando sobre supuestos y ya no estamos para hablar sobre supuestos” comentó.

Respecto del poco avance que hubo en la negociación desde que comenzaron las reuniones con el Ministerio, Agüero opinó “Pienso de que hay que poner mayor seriedad en el término de las propuestas porque el pensamiento de los representantes de los gremios está planteado en la mesa y seguir con esta dinámica que están implementando es una dilación inútil que no tiene sentido”.

Por su parte el Secretario General de SUTECA, Juan Godoy, manifestó su rechazo a la propuesta oficial y explicó en qué consistió la contrapropuesta realizada desde su gremio “Nosotros solicitamos que el adelanto no sea del 10% sino del 20% para discutir el camino al 40% como es la pretensión gremial”.

Por otra parte comentó que en el encuentro le plantearon al Ministro Gutiérrez la adhesión de los gremios locales a los 4 días de paro nacional docente que se realizarán en este mes y que le consultaron acerca de si se realizarían descuentos. “El Ministro aclaró que no lo van a hacer y no lo pueden hacer debido a que en una conciliación obligatoria a las Confederaciones no se puede obligar a las entidades de base provinciales”.