SE HUNDIÓ UN CAMIÓN EL TRAMO DE LA OBRA DE CLOACAS EN VALLE VIEJO

Un camión recolector de basura del municipio de Valle Viejo quedó atascado en la localidad de Santa Rosa, luego de que sus ruedas se hundieran completamente en el asfalto, tras ceder la compactación en una zanja de la obra de cloacas por lluvias de los últimos días.

“Esta es la enésima vez que un vehículo de este tipo sufre un accidente por la deficiente compactación del terreno poniendo en riesgo tanto los bienes como la seguridad de las personas”, señaló el Secretario de Obras Públicas de la Municipalidad, Jorge Nieva.

Aproximadamente 10 días atrás un camión particular quedó atascado también en la zona de El Bañado, cerca de la ex fábrica Epson, donde en un trayecto de dos cuadras, días antes se había hundido otro camión de la misma empresa COARCO S.A. e incluso un motociclista sufrió una caída motivada por el mismo terreno mal compactado.

“Como vecinos chacareros estamos convencidos que la obra de cloacas mejoraría sustancialmente la calidad de vida en el departamento, siempre y cuando esté bien hecha. La Municipalidad de Valle Viejo no tuvo la participación necesaria en el contralor de la obra, nosotros no la licitamos, no la controlamos y cuando esté terminada pasará a Aguas de Catamarca Sapem en la órbita de la provincia”, señaló el responsable de Obras Públicas.

“No obstante, el municipio debe autorizar el rompimiento de las calles, por ello negamos este permiso hasta que la parte que ya se cavó sea reparada como corresponde. Lamentablemente gran parte de esta autorización se dio en la gestión anterior sin exigir calidad en la reparación, por eso estamos como estamos”, dijo.

Nieva también se mostró sorprendido por las declaraciones de la gobernadora de la provincia Lucia Corpacci, quien señaló que la ejecución de la obra estaba bien realizada y que se ponían trabas en su realización."Lo único que persigue esta gestión Municipal es que la obra se ejecute como corresponde, como dicen los pliegos en tiempo y forma, que no ocasionen mas inconvenientes. No se puede decir que la obra de cloacas está bien hecha cuando no se vive, sufre y padece lo que padecen los chacareros, por eso declaraciones como esas lo sentimos como una cachetada. Gran parte de la compactación está mal hecha y hay dudas respecto de la calidad de la obra, por lo demás entendemos que es una obra muy necesaria”.