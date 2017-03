En el Concejo Deliberante se pone en marcha el anual de Ajedrez Rápido y Blitz

En las instalaciones del Concejo Deliberante, ubicado en calle Rivadavia al 1040, se llevará a cabo hoy la primera fecha del Campeonato Anual Catamarqueño de Ajedrez Rápido (20 minutos por jugador) y Blitz (a cuatro minutos con dos segundos de incremento por jugador.

Ambos encuentros serán de carácter libre para su participación y se jugará por sistema suizo a 6 rondas, los puntos obtenidos son acumulativos con cada torneo, con los cuales se clasificarán a los 16 mejores jugadores que obtengan mayor puntaje, para disputar el torneo cerrado que consagrará al campeón único y representante de Catamarca y la Asociación.



Torneo Rápido 20´

Las inscripciones se receptarán desde las 14.30 para dar inicio a las 15.00 (Se podrán inscribir también los que lleguen tarde hasta antes de la 3ra ronda).

El costo de inscripción será de $20 para los menores de 18 años y $50 para mayores.

Premios: 1) $500; 2) $400; 3) $300; 4) $200; 5) $100. Mientras que el mejor femenino, mejor aficionado, mejor Sénior Supra 60, mejor Sub 18, Sub 14 y Sub 10 recibirán trofeos.



Torneo Blitz

Las inscripciones se receptarán desde las 18.00.

El costo de inscripción será de $20 para los menores de 18 años y $50 para mayores.

Premios para el Blitz, se repartirá el 50% de lo recaudado de la inscripción.

Es importante aclarar que los premios no son acumulativos en ningún caso.

De esta manera, Catamarca Ajedrez invita a participar a todos los entusiastas de este juego.