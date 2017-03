Macías, presente en la tradicional "Copa Lippi" de Chile

El biker santamariano Álvaro Macías inicia este domingo 12 su temporada internacional 2017. Será en la tradicional Copa Lippi Cannondale 2017 que se disputará en dos modalidades en Santiago de Chile, con el clásico XCO (cross Country Olímpico) y el CX (Ciclo Cross). La carrera se desarrollará en los senderos de MTB del Parque Metropolitano de Santiago, Parquemet, nuevo escenario para la prueba que concita la atención de los mejores biker del Continente, pues tanto en Elite, como en Sub 23 y Junior serán Categorías UCI en varones y damas, estando en juego los cotizados puntos que la Unión Ciclista Internacional, impone a los mejores deportistas de las categoría y con los cuales se accede a los mayores torneos internaciones, copas del Mundo y Juego Olímpicos.

Asimismo competirán las clases Juvenil, Intermedia, máster A1, A2, B1, B2, C1, C2 y D, además de los Novicios y Amateurs. Además de Macías, estarán representando a la provincia, Lucas Jalil que competirá en Junior e Agustín Gómez que lo hará en Intermedia

Con la Selección Argentina

Recordamos que el año pasado, Macías no pudo largar la Copa Lippi, en razón de haber sufrido un accidente en una prueba en Brasil, sólo unas semana de la cita en Santiago, lo que lo dejó inactivo por 3 meses.

El biker catamarqueño lucirá la remera que identifica a la Federación Argentina de Ciclismo (FACIMo), junto a otros destacados deportistas de diferentes regiones del país, entre quienes podemos resaltar:

Darío Gasco Elite, Viviana Saez e Inés Gutiérrez en Elite, Juan Pablo Inostroza Máster A1, Alejandro Durán Máster B2, Juan Agustín Molina Junior, Agustín Durán y Joaquín Artal (ambos Junior UCI), Fausto Quiros en Máster D, Gustavo Geminiani en Máster B1.

Cronograma

8.00 Largada de diferentes categorías.

13.45 Largada del grupo 4 con XCO de junior, sub 23 y Elite.

15.45 el Grupo 5 de CX en varones y damas.

Además del santamariano, participarán del evento Lucas Jalil en Junior (categoría UCI) e Ignacio Agustín Gómez Jais en categoría Intermedia.