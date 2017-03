Gallardo: “Lo que pasó fue asqueroso”

El entrenador de River, Marcelo Gallardo, brindó este viernes su cruda mirada sobre la crisis del fútbol argentino, al opinar que "lo que sucedió en las últimas semanas" durante la huelga de fútbolistas por falta de pago "fue asqueroso y sacó toda la mierda afuera".

“Que cobren los jugadores y los técnicos es algo que debería ser normal, pero nos acostumbrados a que sea normal que no suceda eso y seguimos así, y entonces en las crisis toda la mierda sale para afuera. Fue todo asqueroso lo que pasó en estas semanas”, dijo el DT en la previa del partido con Unión de Santa Fe, el domingo próximo en el Monumental.

“La problemática del fútbol argentino en estos años es una tendencia desde hace tiempo y nunca nos sentimos protegidos, sino no se hubiera llegado a esta situación. Es difícil resolver las cosas cuando ya está instalada la crisis”, consideró.

El "Muñeco" se esperanzó con que "el haber tocado fondo ojalá sirva para algo y que a partir de ahora todo se gestione mejor porque este fútbol argentino es rico y está como está por malas gestiones".

“La verdad es que la semana pasada con todo lo que pasó fue increíble, cómo se programaban los partidos, de un día para el otro, las cosas que se decían como si la solución fuera por arte de magia, pero es lo que tenemos y si estoy acá tengo que adaptarme”, se resignó.

Pese a ello, Gallardo aseguró que no está arrepentido de haber renovado contrato a fin del año pasado: "Para nada, sabía que esto podía pasar, la idea era tratar de disfrutar y calentarme lo menos posible, pero no es fácil con estas situaciones que se viven”.

“Trato de estar enfocado en mi trabajo -se explayó-, pero es muy difícil en medio de todas estas situaciones de desgaste. Acá estás o no estás, yo me quedé y acepto las reglas pero voy a decir lo que pienso y no me voy a mentir a mí mismo, trato de ser sensato más allá de que guste o no”.

En esa línea, reflexionó sobre otro aspecto de la desorganización del fútbol, que en este caso afectará a su equipo por jugar doble competencia. “Tenemos que pensar que el torneo local va a terminar en julio y los equipos que sigan en la Copa Libertadores no van a tener ningún parate”, lamentó.

En cuanto al equipo para jugar ante Unión el domingo, el DT explicó que le dará descanso al capitán Leonardo Ponzio porque no lo vio "fresco", ya que tuvo "mucho desgaste extra".

"Prefiero que descanse, no guardo jugadores, juegan los que están mejor. En relación a (Luciano) Lollo también está mejor, sumó muchos minutos y mañana definiré si juega él o Mina. Quiero ver cómo evoluciona todo para decidir el equipo, pero está en la lista de los concentrados y lo estamos pensando”, afirmó.

“Sobre (Lucas) Alario y (Ariel) Rojas van a seguir sumando minutos los dos, pero no serán titulares, están agarrando ritmo y mejoraron mucho en este tiempo. Los vamos a seguir observando porque los dos no tuvieron mucho ritmo”, consideró el DT.

La probable formación para recibir a Unión es la siguiente: Augusto Batalla; Camilo Mayada, Arturo Mina o Lollo, Lucas Martínez Quarta y Milton Casco; Carlos Auzqui, Ignacio Fernández, Joaquín Arzura y Gonzalo Martínez; Sebastián Driussi y Rodrigo Mora.

Además, Maximiliano Velazco, Rojas, Alario, Gonzalo Montiel, Jorge Moreira, Nicolás Domingo, Exequiel Palacios e Iván Alonso quedarán concentrados el sábado luego del entrenamiento de la tarde en el Monumental.

Agencia Nacional de Noticias