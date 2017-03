Funcionario nacional de Derechos Humanos, en Diputados

En la ocasión se abordaron diferentes temáticas vinculadas al ejercicio de los derechos humanos y la necesidad de que estos sean garantizados en un marco en donde la función legislativa juega un rol fundamental. Participaron del encuentro además los diputados Rubén Manzi, Silvana Carrizo, Marita Colombo, Oscar Phiefer, Augusto Barros, Alcira Moreno, Macarena Herrera, Simón Hernández, Analía Brizuela y Claudia Vera.

La presencia del funcionario en la provincia tiene que ver con la puesta en funciones de Tiana Tarifa Acosta, como delegada en Catamarca DDHH, de manera de “federalizar las políticas públicas de los derechos humanos y no tener tan solo la centralidad de Buenos Aires, sino que en cada provincia haya una delegación presente y trabajando en coordinación con la Provincia, los municipios, la Legislatura Provincial, con la ciudad y pensando en conjunto como avanzar en estas temáticas”, refirió durante el diálogo en la Cámara baja, el funcionario nacional.

“Nos pareció importante presentarle a la Legislatura de la Provincia la iniciativa de la delegación nacional local y por otro lado conversar con la comisión de Derechos Humanos cuáles son los proyectos que están impulsando en materia de derechos humanos y algunas inquietudes que tenemos nosotros de Nación de adecuación, o agrupación de normas que son nacionales, pero que requieren de actuaciones o normativas a nivel provincial. También sobre algunos temas que para algunos son centrales como el tema de los pueblos indígenas, el tema de violencia institucional, el tema de género, el tema de la incapacidad de la niñez, son grandes temas que nos preocupan y poder charlar un poco de eso y ver una agenda de trabajo es muy importante”, insistió tras agradecer al diputado Sosa por la invitación. .-

El presidente del cuerpo, Marcelo Rivera, señaló que también estos temas forman parte de la agenda de dicha comisión en conjunto con otras comisiones de la Cámara de Diputados. “Todo lo que se pueda hacer en la materia, lo que tiene que ver con normativas legales que le permita a la provincia adherir a normativas nacionales, o poder crear su propias normativas provinciales y poder en tanto, trabajar así desde todos los bloques sin ninguna distinción de colores, bienvenido sea”, dijo Rivera.

“La necesidad no tiene color, la necesidad que sufren nuestros comprovincianos y que sufre la mayoría de la gente más vulnerable, no lo tiene”, remarcó.

El legislador indicó que la repuesta a estas necesidades no pueden refundarse cada vez que hay un proceso electoral, ni en la provincia, ni en el país, que “lo que está bien, está bien y lo que está mal lo tenemos que corregir. Nuestra idea es acompañar lo que está bien y mejorar lo que no está tan bien”, insistió.

Por su parte Sosa también agradeció la predisposición del funcionario nacional en “escuchar todas las voces y tratar de buscar puntos de encuentros de problemáticas que a nosotros, que somos padres de familia, y somos funcionarios públicos, nos preocupa mucho”.

Dijo que independientemente de lo ideológico lo positivo es trabajar en la construcción “de una Catamarca y una Argentina mejor”.

El funcionario nacional, estuvo acompañado por la delegada del INADI en Catamarca, María Luisa Moreno, Octavio Ripoli coordinador institucional, y Tiana Tarifa Acosta, delegada en Catamarca DDHH.