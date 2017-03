Se juega la cuarta fecha del Provincial

Entre los más importantes se va a dar el que se juegue en esta parte del valle central, con el encuentro en el que Obreros de San Isidro recibirá a Esquiú de Saujil, el domingo.



Programación completa

Mañana

-Cancha J. Newbery (Poman) Hs. 17,00, J. Newbery (Andalg) vs. La Estacion (V. Viejo) árbitros, Hector Bordon, Juan C. Gutierrez, Domingo Chaile (Belen).

-Cancha P. Cano (Recreo) Hs. 17,00, Central Norte (Recreo) vs. Independiente (S. Rosa) árbitros, Alejandro Bogoya, Juan Sotomayor, Lucas Santillan (V. Viejo).

-Cancha Santa Rosa (Tinogasta) Hs. 17,00, Santa Rosa vs. San Luis (Belen) árbitros, Cristian Quiroga, Walter Beltran, Fernando Reales (Fiambala).

-Cancha Peñarol (Belen) Hs. 17,00, Peñarol vs. J. Unida (Tinogasta) árbitros, Fernando Ramos, Pedro Zerda, Yamil Reinoso (Andalgala).

-Cancha Estrella del Sud (S. Maria) Hs. 17,00, Estrella del Sud vs. Racing (Fiambala) árbitros, Hector Chaile, Pablo Guerrero, Pedro Cruz (Belen).

-Cancha Defensores (Fiambala) Hs. 17,00, Defensores vs. Amaicha del Valle (S. Maria) árbitros, Mauro Roldan, Juan R. Rios, Jorge Vazquez (Belen).

Domingo

-Cancha S. Bañado (Bañado Ovanta) Hs. 17,00, Social Bañado vs. A. Matadero (Recreo) árbitros, Javier Carrizo, Victor Villagra, Martin Gaitan (V. Viejo).

-Cancha Liga Chacarera (V. Viejo) Hs. 17,00, Obreros S. Isidro vs. Mamerto Esquiu (Andalgala) árbitros, Claudio Nieto, Miguel Pais, Jorge Bustos (Recreo).