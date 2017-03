Destacada participación de Catamarca en la Feria Minera de Toronto

Ayer culminó la Feria Internacional Minera Prospectors and Developers Association of Canadá (PDAC) 2017, en la cual, desde el Domingo, los principales actores de la minería a nivel global discutieron en Toronto sobre el presente y futuro de la actividad, oportunidad en que Catamarca fue una de las protagonistas.

El sector empresario resaltó las oportunidades que existen en la provincia, la importancia de trabajar conjuntamente con las comunidades locales y la buena relación con las autoridades provinciales.



Joseph Grosso, presidente de Grosso Group Management LTD, firma que realiza prospección minera por oro y plata en la zona de Antofalla este, en el departamento Antofagasta de la Sierra, señaló que hace décadas que trabaja en minería en Argentina, y que “el deseo de llegar a Catamarca siempre estuvo, y ahora estamos más cerca. Tenemos un proyecto muy prometedor”. Agregó, también: “Nuestro secreto es el respeto por los temores de la población local, entendiendo que las soluciones se encuentran solamente con diálogo, el cual siempre permite resolver las diferencias. Esa fue siempre la política de nuestra empresa, y continuaremos por esa senda”. Invitó al sector minero internacional a acercase a la provincia y conocer a la Gobernadora, Lucía Corpacci, al secretario de Minería, Rodolfo Micone, y al director de YMAD Angel Mercado.



Steven Howard, CEO de Lithium Energi Argentina S.A, compañía exploradora y concesionaria de áreas mineras en la zona Antofalla, expresó: “Cuando comencemos el desarrollo de los proyectos, vamos a trabajar los recursos, pero también trabajaremos con el corazón de esta gente querida de la comunidad, para desarrollar el futuro y elevar el nivel de vida de toda la población. Esta es la actitud que tenemos nosotros como compañía. Nos dedicaremos a trabajar en conjunto. El futuro está abierto”.



La Gobernadora, Lucía Corpacci, encabezó la delegación provincial, que participó de la Feria Internacional de Toronto. Acompañaron a la primera mandataria, el secretario de Minería, Rodolfo Micone, el presidente de Catamarca Minera y Energética Sociedad del Estado (CAMYEN SE), Daniel Issi, y Ángel Mercado, director por la provincia en la empresa Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD).





Fuente: El Abaucán Digital