Olimpia visita esta noche a Amancay de La Rioja

El Torneo Federal de Básquet tendrá continuidad esta desde las 22.00 para el conjunto “Borravino” que visitará a Amancay de la vecina provincia de La Rioja. El encuentro contará con el arbitraje de Matías Sosa y Micaela Prado, respectivamente.

Los dirigidos por Carlos Acosta vienen de perder en su última presentación ante Talleres de Tafí Viejo por 85 a 68 para mantenerse en la quinta ubicación de la tabla con 27 unidades. Además tendrá de una pieza fundamental del equipo, José Juárez, quien sufrió una quebradura en el brazo en su última presentación y lo mantendrá fuera de cancha por el momento.

En tanto, Amancay viene de sumar cuatro triunfos consecutivos en lo que va del año, que lo dejan tercero en las posiciones con 33 puntos.

Cabe mencionar que ambos ya se enfrentaron en el primer compromiso del presente año, donde la victoria quedó en manos del conjunto riojano por 68-87.

Para terminar, Olimpia volverá a jugar en casa, este domingo 12 recibiendo a Nicolás Avellaneda de Tucumán.

Se define Mediante Playoffs

La Confederación Argentina de Básquet determinó realizar una modificación en el sistema de definición de la actual temporada, cuyo cambio consiste sintéticamente en el reemplazo del Final Four por el formato de Playoffs.

Esto es que, se mantienen tal como estaba establecido originalmente los Playoffs de Reclasificación (Divisionales), como así también, las dos etapas de Playoffs de Conferencia. Terminada esta última instancia de Conferencia, quedarán clasificados a la instancia de Playoffs Nacionales, 4 equipos por la Conferencia Norte y otros 4 equipos por la Conferencia Sur, que se cruzarán de la siguiente manera según la nueva modalidad establecida por CABB.

Playoffs de División

Las series serán al mejor de cinco juegos. En la división NOA, donde están los catamarqueños Olimpia e Hindú, los cruces serán de la siguiente manera:

1º y 2º avanzan directo a la siguiente etapa.

Juegan Reclasificación Interna:

3º vs 8º

4º vs 7º

5º vs 6º

Avanzan 5 equipos a los Playoffs de Conferencia Norte.