Descubre quién ha visto tu Estado de WhatsApp

Si has subido un Estado a WhatsApp, puedes saber de forma sencilla y rápida quién lo ha visto y quién no. Nuestros amigos de Tuexperto nos lo cuentan, y es que tan solo debes seguir estos sencillos pasos.

Sube tu Estado a WhatsApp

Dale a los tres puntos verdes al lado de tu estado



Otra forma para hacerlo, igual o más sencilla es la siguiente:

Entra en tu estado

Desliza desde abajo hacia arriba

Como puedes ver, no puede ser más fácil saber quién ha visto tus Estados de WhatsApp. Al igual que en Instagram y Facebook, en cualquier momento puedes estar al tanto de las personas que están siguiendo tus Estados, algo que siempre es de agradecer.



Recuerda que puedes elegir quién ve y quién no ve tus Estados de WhatsApp, así que si quieres que algún contacto no los ve puedes bloquear su interacción con tus Estados de forma sencilla.



En definitiva, aunque los Estados de WhatsApp no sean algo que nos guste demasiado, siempre está bien tener todo el control sobre una función de alguna aplicación, para así no llevarnos sorpresas de ningún tipo. Ahora te toca a ti contarnos cómo te está yendo con los Estados de WhatsApp, si ya sabías cómo saber quién ha visto o no tus Estados, y lo que opinas de ellos tras estas semanas de uso.