Casi 600 espectadores en el inicio de temporada del Espacio INCAA Catamarca

La sala INCAA del Cine Teatro Catamarca comenzó así su ciclo 2017. Para la apertura estuvieron presentes la secretaria de Cultura, Jimena Moreno y el director de Industrias Culturales, Víctor Uriarte, quienes dieron la bienvenida al director del film y a Marcelo Landro del área Programas Especiales del INCAA. Juntos celebraron la posibilidad de ofrecer un nuevo año cine argentino en la emblemática sala.

Antes, desde las 20, Hodara compartió una charla en la Casa de la Cultura con realizadores audiovisuales, estudiantes de cine y televisión y público interesado, en la que contó parte del proceso que le demandó realizar “Nieve Negra”, cómo fue trabajar con dos figuras del cine argentino como Ricardo Darín y Leonardo Sbaraglia y algunos entretelones de la producción del filme.

Hodara también habló de sus inicios en el cine y de sus maestros, entre quienes reconoció a Fabián Bielinsky, el director de Nueve Reinas, en la que se desempeñó como asistente de dirección.

Ante la consulta de algunos jóvenes con vocación por el cine que habían asistido a la charla, Hodara los instó a ver mucho cine, a analizar las películas en sus planos, su música, sus detalles, conocer a los directores clásicos y, sobre todo, animarse a hacer.

“Trabajar en cine es difícil, aquí y en cualquier parte del mundo. Pero para contar algo no se necesitan grandes recursos. Creo que ustedes tienen que saber con qué recursos cuentan y a partir de ahí escribir la historia. En Catamarca tienen paisajes increíbles, pueden pensar en una historia –porque el cine no puede ser solo paisajes- que suceda en ese entorno. No estancarse en el no tengo, el recurso más grande son las ganas”, dijo.

Hodara destacó la buena recepción que Nieve Negra tuvo en el público argentino y destacó la importancia que existan salas de proyección como los espacios INCAA que no solo dan pantalla a la producción cinematográfica nacional sino que además posibilitan al espectador vivir la experiencia cinematográfica, muy distinta –destacó- a ver series.

“Todos están tan acostumbrados a ver series, que cuesta que alguien se siente una hora y media a ver una película y más que vaya al cine. Por eso es importante contar con los espacios INCAA e ir al cine, porque es una experiencia distinta, una concentración y disposición diferente. Creo que tenemos que volver a acostumbrarnos a ver una historia completa en una hora y media y no series en capitulo de no más de 40 minutos”, señaló.

Más funciones

“Nieve Negra”, el thriller que cuenta la historia entre dos hermanos que llevan años sin verse, continúa en la pantalla del Espacio INCAA Catamarca con funciones este jueves 9 a las 22 hs, el domingo 12 a las 21 y martes 14 y miércoles 15 de marzo a las 22 hs.

El valor de las entradas es de 30 pesos, con descuentos del 50% para estudiantes, jubilados y pensionados. También sigue vigente la promoción 2 x 1 para quienes tienen Tarjeta Joven o Carnet Estudiantil.