Pedro Carrizo: “Está cerca la lista de unidad”

Para hoy estaba prevista la asamblea que definiría la normalización de la Confederación General del Trabajo (CGT) en la provincia de Catamarca pero por disposición de las autoridades nacionales de la central obrera fue postergada.

Las razones de dicha suspensión las explicó el actual Secretario General de la CGT, Pedro Armando Carrizo, quien sostuvo “La extensión del plazo la pedimos nosotros porque el día viernes pasado, a última hora, recibimos una resolución del Consejo Directivo Nacional de la CGT donde nos convocaba para el día 9 y volteaba todos los poderes que teníamos, aduciendo de que no podían tener más de 30 días. La normalización se viene hablando ya desde el mes de diciembre, es decir que todos los poderes que tenemos nosotros, y los otros compañeros también, no tienen ningún valor. Nosotros pensando que venía sábado, domingo y estábamos en vísperas de la movilización y que las organizaciones gremiales en Buenos Aires estaban trabajando a full en esto y que capaz que no podíamos conseguir los papeles en tiempo y forma por esto de la movilización, es que pedimos la prórroga”.

Respecto de la cantidad de gremios que deben completar los requisitos y que pertenecen al actual oficialismo de La CGT que postula al Secretario General del Centro de Empleados de Comercio, Roberto González, como su sucesor, Carrizo aclaró “Ahora en este momento ya tenemos casi todos los poderes, nos quedarían dos nomás que todavía no han llegado pero van a llegar en cualquier momento. Esto no fue ninguna chicana ni nada por el estilo, nosotros estamos trabajando seriamente por la unidad del movimiento obrero”.

De cara al nuevo llamado a la normalización de la central obrera el Secretario General indicó que la unidad con el otro sector, que encabezan los Secretarios Generales de SOEM Capital y ATSA, Walter Arévalo y Leonardo Burgos, está “cerca” de lograrse pero mantuvo firme su postura de que no habrá un binomio sino un unicato.

Respecto de quien será quien ocupe la Secretaría General afirmó “El que tenga más poderes, el que tenga más gremios. Nosotros pondremos lo que tenemos en la mesa y ellos lo que tienen. Si ellos tiene más gremios que nosotros, ellos van a poner al Secretario General y nosotros buscaremos poner los de más abajo, ya veremos. Pero si vamos nosotros al Secretario General lo vamos a poner nosotros. Eso es lo que más o menos está acordado hasta acá”.