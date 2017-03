El ex intendente Carrizo seguirá detenido

El juez de Control de Garantías, Juan Carlos Moreno, resolvió en la audiencia realizada en el día de ayer que el ex intendente de Puerta de San José, José Carrizo, continúe detenido en el marco de la investigación que se realiza por la emisión de cheques sin fondos y la malversación de fondos del municipio. De esta manera Carrizo continuará alojado en la comisaría de Belén a disposición de la justicia hasta tanto se finalice el proceso.

Sobre los fundamentos de la resolución el juez Moreno expresó que “Están ceñidos a las causas que tiene en trámite tanto aquí como en La Rioja, como en algunas que todavía no se hizo imputación ni se tomaron medidas investigativas que me permiten,fundamentalmente por el daño producido por los delitos, daño en el sentido de perjuicio económico al pequeño municipio de Belén, inferir que le va a tocar una condena efectiva si se lo juzga a Carrizo”.

En este sentido el magistrado aclaró que si el ex intendente recibe una condena“no lo van a condenar en suspenso ni condicional si no efectivamente y que esto mismo hará que él obstaculice la investigación o trate de fugarse”.

Siguiendo con los puntos que tuvo en cuenta a la hora de resolver la continuidad de la privación de la libertad de Carrizo afirmó “También he puesto atención en la cuestión de las causas o nuevas denuncias que ha recibido que generan la necesidad de que comparezca (ante la justicia)”.

Moreno señaló que el ex jefe comunal tiene dos procesos abiertos en Belén y otro en La Rioja y que entre ambos “Estamos hablando de mas de cuatro millones de pesos en el tema de los cheques, un perjuicio severo para el municipio”.

Por último el juez de Control de Garantía comentó que intimó a la fiscal para que tome las medidas investigativas, impute o pida el archivo de la causa.