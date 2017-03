Se viene la última fecha de la fase de grupos para los catamarqueños en el Federal C

El encuentro destacado en los papales se dará con el choque entre Villa Dolores e Independiente de la capital, por la zona 6, el ganador se clasificará a segunda fase. El otro partido destacado será entre Villa Cubas y Aconquija, ambos van en busca de quedarse con el primer lugar.



La programación completa:

REGIÓN CENTRO

ASCENSO NOA

ZONA 3

(C) OBRERO RECREO RECREO (C) COINOR FRIAS FRÍAS 12/03/2017 17:00 PALAVECINO ADRIAN ALEJANDRO VALLE VIEJO AGUERRO EZEQUIEL AUGUSTO VALLE VIEJO TAPIA HUGO MARCELO VALLE VIEJO

(C) INSTITUTO TRAFICO F FRÍAS (C) SAN MARTIN RECREO RECREO 12/03/2017 17:00 ABDALA WILLIAMS RICARDO SANTIAGO DEL ESTERO DIAZ CARLOS ALBERTO SANTIAGO DEL ESTERO BONDI JRGE ALEJANDRO SANTIAGO DEL ESTERO

ZONA 4

(C) LAVALLE ALIJILAN ALIJILAN (C) EL ALTO TRH TERMAS DE RÍO HONDO 11/03/2017 17:30 MARCIAL VICTOR ESTEBAN ANDALGALÁ ALANIS JORGE ALEJANDRO ANDALGALÁ SOLOHAGA LEONARDO MIGUEL ANDALGALÁ

(C) LA COSTANERA TERMAS DE RÍO HONDO (C) ARGENTINO TRH TERMAS DE RÍO HONDO 12/03/2017 17:00 RIVERO MARIANO OSCAR TERMAS DE RÍO HONDO ORDOÑEZ GABRIEL A. TERMAS DE RÍO HONDO ZERDA FABIO ROGER TERMAS DE RÍO HONDO



ZONA 5

(C) RACING BELEN BELÉN (C) DEP. LA PAZ TINOGASTA 12/03/2017 17:30 TORANZOS ENRIQUE SANTA MARÍA CHAILE WALTER SANTA MARÍA ROBLES ISAIAS SANTA MARÍA



ZONA 6

(C) AMERICO TESORIERI CAT CATAMARCA (C) INDEPENDIENTE V.V. VALLE VIEJO 10/03/2017 21:15 LOBO GUIDO GABRIEL FRÍAS CANEVARO RAUL ALBERTO FRÍAS SARACHO LEONARDO FRÍAS

(C) SP VILLA DOLORES V.V VALLE VIEJO (C) INDEPENDIENTE CAT CATAMARCA 11/03/2017 17:30 DE LA ROSA SANTIAGO TUCUMÁN ALBORNOZ FERNANDO TUCUMÁN BALLESTERO RODRIGO TUCUMÁN



ZONA 7

(C) VILLA CUBAS CATAMARCA (C) SP ACONQUIJA ANDALGALÁ 11/03/2017 17:00 SILVA CASTAÑO JOSÉ SEBASTIAN TINOGASTA LÓPEZ RAÚL HÉCTOR TINOGASTA COMELLI DANIEL ALEJANDRO TINOGASTA



ZONA 9 (Norte)

(DEP LAS MOJARRAS) SANTA MARÍA (LIBERTAD SAN CARLOS) CAFAYATE 12/03/2017 17:00 BORDON HÉCTOR JAVIER BELÉN GUTIERREZ JUAN CARLOS BELÉN CHAILE DOMINGO CRISTOBAL BELÉN