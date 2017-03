Luis Caputo: “En el 2017 el país crecerá entre 3 y 4%”

El Ministro de Finanzas, Luis Caputo, afirmó, durante el Congreso Económico Argentino que junto con la Exposición de Economía, Finanzas e Inversiones (ExpoEFI) se desarrolla hasta mañana en el hotel Hilton del barrio porteño de Puerto Madero, que "por primera vez en cinco años, en el 2017 el país crecerá entre 3 y 4%, con inflación alta pero a la baja".



Caputo aseguró que quieren “desarrollar el mercado de capitales, fomentar el ahorro interno y darle a las pymes una fuerte alternativa de financiamiento". Además, manifestó que “es buen momento para hacer un balance de las medidas adoptadas en el 2016 y ponerlas en perspectiva", agregando que "Se pensaba que la quita en la renegociación iba ser del 15% y finalmente se resolvió que fuera del 40%" sosteniendo que "contra todos los pronósticos, pagamos en efectivo". "Pollack se quedó atónito" y los representantes de los holdouts quedaron con "la mandíbula contra el piso" porque esperaban que se les diera bonos a largo plazo, en vez de efectivo. "Al pagar en efectivo ahorramos u$s 8.000 millones y no emitimos bonos", recordó Caputo y dijo que gracias a esa negociación "hoy nos financiamos a las tasas nominales más bajas de nuestra historia" con bonos a 10 años en pesos que rinden 13%.



El Ministro expresó "Si no hubiéramos eliminado el cepo y las retenciones no tendríamos una cosecha récord de trigo". Destacó que “tenemos un Indec creíble, que nos hace tomar conciencia de dónde estamos" y que "estamos en el camino correcto y nuestro primer objetivo es desarrollar las condiciones financieras para impulsar el crecimiento y el crédito, con las tasas nominales más bajas de la historia".