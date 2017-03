Peña y Massa manifestaron visiones contrapuestas en la muestra del campo

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, mostraron hoy sus visiones contrapuestas sobre la situación social y económica del país, en el marco de una segunda jornada de la 11va muestra de Expoagro en San Nicolás, marcada por un alto contenido político.

Peña, que llegó a las cinco de la tarde al predio ubicado en el kilómetro 225 de la ruta nacional 9 en la localidad bonaerense de San Nicolás, señaló que para el Gobierno “no hay clima de conflictividad social” luego de la multitudinaria marcha de la CGT ayer en Plaza de Mayo.

"Siempre puede haber sectores molestos que pueden no acompañar, pero no sentimos que haya un clima de conflictividad social", dijo Peña en un breve diálogo con la prensa, acompañado por el titular del gremio de peones rurales, Gerónimo Venegas.

"Puede haber algunos reclamos genuinos y después los intereses políticos que en un año electoral meten la cola", destacó Peña.

Sobre las políticas para el sector agropecuario, el funcionario dijo que buscan "seguir mejorando el crédito, seguir trabajando con las economías regionales que necesitan ayuda, abriendo mercados para exportar y estar junto a ese corazón de la Argentina que es el campo"..

Respecto a la situación económica, Peña señaló que el Gobierno ve un país en crecimiento. "Estamos viendo un país que va a crecer después de varios años, un país que baja la inflación y las tasas de endeudamiento a los niveles más bajos de la historia argentina", señaló el funcionario mientras visitaba los stands del Ministerio de Agroindustria y de la empresa de maquinaria agrícola Cestari.

Más temprano, por la mañana, el diputado nacional y referente del Frente Renovador había señalado que “la marcha de ayer fue muy importante” y que “el Gobierno debería limpiarse los oídos y escuchar los pedidos de la gente que se queda sin trabajo”.

Acompañado por los diputados Felipe Solá, Marco Lavagna y Gilberto Alegre; y por el exministro de Economía, Roberto Lavagna, Massa dijo que "en Argentina hay dos oposiciones, una inteligente que pone límites al Gobierno, y otra que es violenta".

"Para el kirchnerismo, cuanto peor le vaya al país es mejor y para nosotros no", destacó el diputado en declaraciones a la prensa.

El economista y diputado nacional por el Frente Renovador, Marco Lavagna, consideró que "el Gobierno tiene el enfoque equivocado, que termina perjudicando a las economías regionales".

Lavagna dijo a Télam que "si bien el resultado para el campo es favorable, producto del cambio de las condiciones, hubo un aumento de costos muy importante que se siente en los sectores como las economías regionales".

"Son los productores que tuvieron menos margen y por eso son los más afectados, y la situación actual hace que el problema se vaya expandiendo", dijo.

Por su parte, Solá, advirtió que "la situación de la lechería requiere la intervención urgente del Gobierno" y destacó que "es necesaria una Ley de Arrendamientos para cuidar los campos".

Desde Expoagro, Solá dijo en rueda de prensa que "estamos en niveles muy bajos de producción de leche y el Gobierno amaga a intervenir, pero no lo hace".

"Intervinieron en muchos sectores, pero en éste no, y la crisis lo amerita, como es el caso de la crisis de Sancor", señaló.

En la jornada también se hizo presente el intendente de Vicente López y presidente del Grupo Bapro, Jorge Macri, quien se refirió al conflicto docente bonaerense al afirmar que titular de Suteba, Roberto Baradel, "es el kirchnerismo y se olvida que representa a los trabajadores".

En diálogo con Télam, Macri dijo que "Baradel representa al kirchnerismo y se olvida de que es un dirigente gremial, se olvida de defender lo que deberían defender los trabajadores".

Respecto a la propuesta de suba salarial para los docentes del gobierno provincial, Macri dijo que "se trata de una propuesta muy honesta por parte de la Gobernación".

"Ofrecemos un piso del 18%, que no es un techo, nosotros tenemos confianza en que la inflación va a bajar, pero entendemos que alguien pueda desconfiar y por eso dejamos abierta la puerta a un ajuste", explicó.

Consultado por una eventual candidatura a senador por la provincia de Buenos Aires, Macri dijo que su responsabilidad "es darle soluciones al Presidente y a la gobernadora Vidal".

"Yo busco darles una opción y una tranquilidad, se que mi nombre circula porque hace mucho trabajo en el distrito y puede ser razonable", dijo.