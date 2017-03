Rivera llamó a la madurez política para resolver la sucesión en Ancasti

“Hubo una falta de comunicación y una desprolijidad sobre todo que tiene que ver con una cuestión humana”, señaló el presidente del cuerpo, en rueda de prensa. Dijo que es entendible que “la cuestión política se tiene que resolver porque no puede haber en el municipio una acefalia y tienen que resolverse los temas institucionales”. “Lo que no logramos entender es cómo esta disputa alcanzó esta ferocidad”, indicó sin embargo.

Rivera recordó que tras la triste noticia del fallecimiento del jefe comunal, se sucedieron las manifestaciones a través de todos los medios de comunicación de pesar y solidaridad desde los diferentes sectores políticos. “De lamentar la pérdida de un ser querido, en pocos minutos estaban dirimiendo quien iba a conducir la administración de un municipio”, indicó.

Sostuvo que no es relevante si se trata de un municipio pequeño o grande. “Lo sucedido no marca para con la gente, la madurez política de la dirigencia cualquiera fuese el sector. Nos corresponde a nosotros dar el ejemplo. Me parece que hubo una falta de comunicación y eso derivó a esta desprolijidad”, insistió.