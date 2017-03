Yamana anunció el comienzo de las tareas de exploración en Cerro Atajo

En el marco de la feria Prospectors and Developers Association of Canadá (PDAC) 2017 que se desarrolla en Toronto, la Gobernadora, Lucía Corpacci, mantuvo diversas reuniones con empresarios del sector minero internacional.

Entre ellas, destaca por el pronto impacto que tendrá para la provincia el encuentro que mantuvo con Peter Marrone, presidente de Yamana Gold, Ross Gallinger, vicepresidente Senior, y Mario Hernández, vicepresidente de la firma en Argentina, en el que hubo importantes novedades sobre el desarrollo de Cerro Atajo.

En ese sentido, en los próximos días la empresa minera contará con los permisos que, en función de las cláusulas del contrato, determinan que la compañía debe comenzar con los trabajos de exploración en el proyecto.

En consecuencia, los empresarios de Yamana Gold, que venía realizando tareas no invasivas en la zona, como por ejemplo mantenimiento de caminos, aseguraron a la primera mandataria provincial que en el primer semestre del presente año se pondrán en marcha las actividades de exploración.

Agua Rica



Además, la Gobernadora, junto con los demás integrantes de la delegación de Catamarca en Toronto, el secretario de Minería, Rodolfo Micone, el presidente de Catamarca Minera y Energética Sociedad del Estado (CAMYEN SE), Daniel Issi, y Angel Mercado, director por la provincia en la empresa interestadual Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD), dialogaron con los ejecutivos de Yamana Gold sobre el proyecto Agua Rica.

Los funcionarios provinciales y los empresarios intercambiaron opiniones y puntos de vista sobre la ordenanza municipal sancionada el año pasado por el Concejo Deliberante de Andalgalá, que prohíbe la actividad minera en la alta cuenca del río homónimo, y la acción judicial presentada por la empresa para solicitar que la misma se declare inconstitucional.

Ambas partes coincidieron en que el diálogo fue muy productivo y acordaron intercambiar información para resguardar de la manera más efectiva los intereses de la provincia y de la comunidad ante dicha situación.

Sobre Cerro Atajo



El proyecto Cerro Atajo, localizado en el distrito minero Farallón Negro, departamento Andalgalá, cuenta con depósitos minerales de clase mundial, como Bajo La Alumbrera y Agua Rica. Además de dichos recursos, tiene en producción las minas Farallón Negro-Alto de la Blenda (plata y oro), Minas Capillitas (Rodocrosita) y Bajo el Durazno (cobre, oro y molibdeno), recientemente incorporado.

Cerro Atajo es un sistema epitermal polimetálico, con dos tipos de mineralización claramente diferenciadas: una cuprífera y otra aurífera. Trabajos previos realizados arrojaron valores importantes de oro, plata y cobre. Las propiedades mineras de CAMYEN SE (actualmente asociada a Yamana Gold), en el área del proyecto, son 17 pertenencias en más de 350 hectáreas.

Yamana Gold, una de las principales compañías mineras con inversiones en Catamarca, es la titular del emprendimiento Agua Rica y, tras haberse asociado a la empresa estatal Catamarca Minera y Energética Sociedad del Estado, tiene los derechos de exploración de las minas de Cerro Atajo, zona donde ve un potencial muy importante. Es, además, propietaria del 12,5 por ciento de Minera Alumbrera.

Cerro Atajo es considerado como la piedra angular para un avance posterior en el desarrollo del proyecto Agua Rica.

Al respecto, cabe recordar el Memorando de Entendimiento suscripto en octubre de 2014 entre ambas partes por el cual se constituye formalmente el Distrito Minero Agua Rica-CAMYEN, al que se suma el contrato que suscribieron en febrero de 2015 que estableció que la firma minera provincial obtendrá el 3 por ciento de la sociedad que controla Minera Agua Rica, lo que significa que Catamarca pasará a tener participación en los dividendos que genere este proyecto, al momento de concretarse.

A su vez, en caso de resultar factible económicamente la puesta en producción de Cerro Atajo, CAMYEN accederá a 2 puntos más de la propiedad de Agua Rica, que se sumará al 3 por ciento inicial.