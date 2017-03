Carrizo Molina: "Cada vez es mayor la exigencia"

Ateneo Mariano Moreno ya logró el primer objetivo en su participación en La Liga Argentina de Vóley A2. Precisamente finalizó primero en la tabla de posiciones, tras superar a su clásico rival Obreros de San Isidro y ganarse la organización de uno de los cuadrangulares de esta segunda instancia que se llevará a cabo entre el 17 y 19 del corriente mes.

De esta forma, el jugador “Chacarero” Lucas Carrizo Molina dialogó con LA UNION haciendo referencia al último partido jugado “Era muy importante el clásico con Obreros ya que teníamos que ganar, dependíamos de nosotros para poder organizar el cuadrangular que es el primer objetivo que nos pusimos”.

Luego agregó “Venimos trabajando muy duro, no le aflojamos. Cada vez es mayor la exigencia, ahora se viene lo lindo. Nosotros vamos a salir a pelearla, sabemos que no hay nada ganado hasta que se juega, siempre hasta el final”.

En cuanto a los rivales mencionó “Son rivales muy duros, de gran nivel deportivo, no nos achicamos a nadie. Ellos también nos tienen que tener respeto porque somos los primeros y venimos haciendo las cosas muy bien y si seguimos como venimos puede ser muy positivo para nosotros”.

Finalmente sentenció “Sabemos que de local nos tenemos que hacer fuertes, vamos a jugar en nuestra cancha y contar con el apoyo de la gente que siempre está alentándonos y brindándonos lo mejor”.