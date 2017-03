Castro: "Me quieren borrar del mapa pero no les voy a dar con el gusto"

La Subcomisión de Ciclismo del Club El Auténtico, encabezada por Humberto Castro decidió después de un párate de un año, retomar con la programación de carreras destinada a los pedalistas libres. Sin embargó los problemas se hicieron presentes en la segunda fecha de competencia cuando el señor José Herrera, presidente de la Subcomisión de ciclismo de San Martín de El Bañado realizó amenazas a los pedalistas federados.

Castro molestó con la situación apuntó a la Asociación Catamarqueña de Ciclismo que actualmente tiene como presidente a Raúl Calamera “Me están poniendo piedras más grandes los dirigentes de la Asociación. Lamentablemente yo tenía la autorización del Parque para hacer la competencia a la misma hora y en el mismo lugar. Hable con el ex presidente de la Asociación, Raúl Corbalán quien tenía que organizarme la fecha, para que lleguemos a un acuerdo y no nos estemos peleando” arrancó diciendo.

Luego agregó “Me hicieron la contra. Además el señor Herrera, otro dirigente andaba amenazando a los ciclistas que los iban a suspender, multar si competían y eso a mí me duele como ex ciclista y como dirigente”.

“Ellos han cometido una infracción muy grande, han presentado una lista, no hicieron asamblea y al estatuto lo han violado constantemente. El presidente de la Asociación, Calamera se fue a correr ciclismo libre en San Juan apoyado por la Secretaria de Deportes, y a mí me están haciendo problema” continúo diciendo.

“Yo fui a la Secretaria de Deportes, presente una nota para que me ayuden con el ciclismo libre que tiene que existir. Si existe en San Juan que es la cuna del ciclismo. El Auténtico tiene años y años, es pionero en la provincia, hay ciclistas federados que han salido de ahí. Sin embargo el Secretario de Deportes, Brumec no me quiso atender”.

Castro fue mucho más duro aun expresando “El Secretario no quiere que exista el ciclismo libre, han aprovechado que yo tuve un año de descanso y ahora que se enteraron que iba a volver han federado a todos. En Catamarca hay un Parque de 70 ciclistas y la Asociación dice que hay más de 138 donde han federado a chicos que no corren, que provienen del sur de la provincia de Tucumán”.

En cuanto al ex presidente y actual presidente comentó “La asamblea no se hizo, han violado el estatuto y Corbalán entregó la Asociación por monedas a Brumec. Además, Calamera no puede ser presidente porque él es ciclista federado”.

Finalmente Castro sentenció diciendo “Tengo mucha bronca, me duele que me prohíban organizar competencias. Fui a Transito y la directora me comenta que no me podían dar el permiso porque la orden venía de arriba. Me quieren borrar del mapa pero no les voy a dar con el gusto. Soy honesto, los ciclistas me conocen, yo no lucro con el ciclismo. Es lamentable lo que está pasando con la disciplina en nuestra provincia”.