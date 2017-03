No hubo acuerdo por la sucesión en Ancasti

El conflicto generado en Ancasti por la sucesión del fallecido intendente Antonio Córdoba, motivó la realización de una reunión que se concretó esta tarde en el Ministerio de Gobierno, donde las partes no llegaron a un acuerdo.

El ministro de Gobierno y Justicia, Gustavo Saadi, recibió a las partes acompañado por el subsecretario de Asuntos Municipales, Gustavo Aguirre; el senador Marcelo Cordero, a cargo del Ejecutivo provincial y el senador Aldo Contreras, de Ancasti.

Asistieron también los concejales Rodolfo Santillán y Flavia Montani (FCS), Roberto Arroyo (FPV) y Luis Lobo Vergara.

Al comenzar la reunión se presentó además Nancy Córdoba, hija del fallecido jefe comunal, quien pidió la palabra y expresó su necesidad de que la comunidad ancasteña recupere la paz y la tranquilidad, al tiempo que cuestionó que se llamara a sesión en pleno duelo.

El concejal Rodolfo Santillán le pidió disculpas por el episodio, y Nancy respondió: "¿Usted sólo va a pedir disculpas?", a lo que el resto de la mesa guardó silencio.

El ministro de Gobierno insistió, como desde un primer momento, en la importancia de recuperar el diálogo y acercar a las partes, proponiendo que se actúe de manera razonable por el bien de los vecinos de Ancasti y el respeto a las instituciones.

El diálogo continuó de buena manera, pero no se alcanzó un acuerdo porque surgieron interpretaciones jurídicas distintas sobre la situación.

En este punto cobró relevancia un acta firmada por Santillán como intendente interino, lo cual se interpretó como la muestra de que está a cargo del municipio, por lo cual el FPV sostiene que el Concejo Deliberante debe sesionar sin él.

Por otra parte, el FCS dijo que el documento firmado sólo tenía validez hasta hoy, de modo que el municipio está acéfalo y la sesión especial debe realizarse incluyendo a Santillán.

Si Santillán debe votar o no, es un tema sobre el que no se llegó a una conclusión definitiva, ya que cada parte se mantuvo en su interpretación.

El FPV planteó en ese punto que es necesario convocar a elecciones a la mayor brevedad, ya que el pueblo de Ancasti no se siente representado por concejales, cuando es otra la persona que eligieron para gobernar el municipio.

Al no haber acuerdo, el Gobierno, a través de su ministro Saadi, entendió que en virtud del respeto a la vigencia de las autonomías municipales, el conflicto debe resolverse en el municipio, por lo cual el Concejo Deliberante de Ancasti debe sesionar y allí avanzar con los procedimientos establecidos por la Ley.