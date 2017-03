Diputada del FPV salió a cruzar a Brizuela del Moral

La diputada provincial Cecilia Guerrero (FPV) salió al cruce de las expresiones vertidas por el ex gobernador Eduardo Brizuela del Moral (FCyS) contra la actual gestión de gobierno. “Quizás por soberbia, un ex gobernador intenta deslegitimar la profunda tarea que lleva adelante la gestión la gobernadora Lucía Corpacci en la provincia”, indicó la legisladora.

El actual diputado nacional en declaraciones a la prensa sostuvo que a “la provincia la ve flojita y parada” además de sostener que a la primera mandataria le falta “un equipo coherente que la ayude”.

La legisladora lo invitó al ex mandataria a visitar el CIIC, la Residencia Universitaria, las miles de viviendas levantadas en todo el territorio provincial, los más de 66 edificios escolares nuevos, los nuevos Hospitales de Andalgala y Aconquija, la ampliación del Hospital de Niños con el flamante tomógrafo. “Son sólo solo citar algunas obras, podría, con humildad, alegrarse de que Catamarca tenga un Gobierno Popular que piensa y trabaja para el Pueblo, y que ha convertido a la provincia en un lugar donde crecen los sueños”, expresó Guerrero.

Además le recuerda que durante estos cinco años de se crearon 36 escuelas secundarias rurales, y los niños y jóvenes gozan del derecho al Boleto Estudiantil Gratuito, además de la entrega gratuito de guardapolvo a alumnos de escuelas. “Todo ello disponiendo de muchos menos recursos de los que el mismo tuvo la posibilidad de administrar cuando le tocó regir los destinos de la Provincia” subrayó.

Finalmente Guerrero le pidió a Brizuela del Moral que también reconozca la inversión y mejora en los servicios públicos que se lograron “producto de políticas públicas pensadas, diseñadas e implementadas para mejorar la calidad de vida de la población y dotar a la producción y a la industria de la energía necesaria para que puedan desarrollarse, mientras el formó parte y convalido la política de privatizaciones que condujo a la desinversión en materia de servicios públicos.