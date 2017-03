Laura Castillo: “Estoy convencida en la justicia de nuestro reclamo salarial y también en la necesidad de la estabilidad laboral”

Laura Castillo, representante del gremio docente SIDCA, manifestó en la marcha “Los docentes tenemos la esperanza y albergamos la posibilidad de acuerdos sensatos y veraces, que terminen con la especulación que no sirve para nada, que marca solo el rumbo a la chatura y también a la mediocridad”. Y agregó “Estoy convencida en la justicia de nuestro reclamo salarial y también en la necesidad de la estabilidad laboral”. Señaló, además, que las razones de las medidas de fuerzas o los paros docentes han sido “siempre generadas a partir de la intransigencia del autoritarismo y la negativa al diálogo”.

Indicó que un docente percibe un salario no acorde a la función que desempeña y que a esto se le suma el deterioro causado por la inflación. “Es muy común escuchar de la clase política, municipal, provincial y hasta nacional, la preocupación que tienen por la educación del pueblo, lo que no se traduce en las políticas educativas y salariales. Es decir ellos se preocupan pero, lamentablemente, no se ocupan”, denunció.