Francisco Cabrera: La movilización convocada por la CGT está motivada "por razones políticas”

El Ministro de Producción, Francisco Cabrera, señaló que la movilización convocada por la CGT está motivada "por razones políticas” y aseguró que "no hay ninguna razón para que haya un paro", ante la inminencia del anuncio. Indicó que el año pasado fue "un año duro para la economía, con una herencia de desorden macroeconómico muy importante, que hizo sufrir al bolsillo de los argentinos, a las empresas", pero resaltó un crecimiento de la economía en este primer trimestre de este año.

"En ese contexto de crecimiento de la actividad, de las exportaciones y del empleo, hacer una movilización con los argumentos que se plantearon sólo se explica por motivaciones políticas", sentenció Cabrera. Y agregó que "Las razones por las que dicen que van a la movilización son falsas. Hablan de destrucción del empleo. Y eso es falso, se está creando empleo. Dicen que hay desaparición de pymes y también es falso: aunque desde el 2013 desaparecieron 9.000 pymes en el país. La supuesta lluvia de importaciones también es falsa: en 2016 se importó un 7% menos que en 2015. Y un 25% menos que en 2011".

El ministro manifestó que "Los tres integrantes de la cúpula de la CGT juegan en la política. Tal vez sea eso, no quiero entrar en especulaciones. Pero razones económicas no tienen. Y, además, entre los que van a marchar hay algunos que quieren que al gobierno le vaya mal".