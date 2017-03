La CGT pondrá fecha al Paro Nacional

Hoy la CGT convocará a un paro nacional, durante el acto y movilización que realizará en defensa del empleo y la industria nacional, el mismo podría concretarse entre fines de Marzo y principios de Abril, si el Gobierno no modifica su política económica. Así coincidieron los dirigentes Héctor Daer y Juan Carlos Schmid frente a la prensa, al término de una reunión de la mesa chica cegetista que se prolongó por espacio de dos horas y media, en la sede porteña de la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN). Participaron, además, el dueño de casa, Andrés Rodríguez, y los dirigentes Carlos Acuña, Armando Cavalieri, José Luis Lingeri, Abel Futos, Jorge Sola, Francisco Gutiérrez y Carlos Frigerio.

Entre los reclamos, Daer manifestó que lo que solicitan al Gobierno es que no pretendan poner tope a las paritarias y que se resuelva el tema docente convocando a la paritaria nacional. Que “rectifique su política de comercio exterior, no que cierre las exportaciones pero si que se deje de importar productos extranjeros que se consumen en el país e ingresan a precios de dumping afectando un sinnúmero de actividades”.