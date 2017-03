Empresarios mineros de Catamarca invitaron a sus pares a invertir en la provincia

Ayer a la mañana, en el segundo día de la feria internacional minera Prospectors and Developers Association of Canadá (PDAC) 2017, la delegación de Catamarca, la cual encabeza la Gobernadora, Lucía Corpacci, auspició un desayuno de trabajo del que participaron más de 60 empresarios del sector minero, oportunidad en que representantes de firmas que trabajan en el territorio provincial invitaron a sus pares a hacer minería en la provincia.

Los mismos empresarios que ya desarrollan la actividad minera en Catamarca extendieron la invitación a muchos posibles inversores, valorando la ocasión para trasmitir sus experiencias sobre cómo es trabajar en la provincia. Se valoró la celeridad de la Provincia para otorgar las autorizaciones para hacer exploración.

Steven Howard, representante de Lithium Energi Argentina S.A, reconoció que miran atentamente las posibilidades que ofrece Catamarca y adelantó sus expectativas de poder comenzar a explorar en Antofalla.

“Lo que me gusta muchísimo es que no existe una frontera política, existe solamente el deseo de encontrar, de construir, esa necesidad humana que es un puesto de trabajo. El Gobierno de Catamarca quiere hacer lo mejor por el pueblo de su provincia, porque la dignidad no es posible sin un trabajo”, valoró el empresario.

A su vez, destacó que las autoridades provinciales realizan una gran tarea para “ayudar a todos los que quieren invertir en Catamarca”.

Por su parte, Ross Gallinger, de Yamana Gold, consideró que el desayuno de trabajo “Minería en Catamarca, Argentina”, fue una buena ocasión para escuchar todas las perspectivas que ofrece la provincia. En ese orden, resaltó que en materia minera Catamarca no es solo Alumbrera, sino que “tiene otros grandes recursos como Agua Rica, Cerro Atajo”.

“Lo más importante es que en Chile, Perú o Australia toma meses y meses conseguir un permiso de exploración y de perforación, mientras que con la asistencia del Gobierno provincial y las agencias estatales obtuvimos rápidamente el permiso", contrastó mientras tanto Chris Gale, de Latin Resources, que trabaja con espodumeno en la zona de Ancasti.

Añadió que “hace tres semanas que estamos perforando y quiero hacer hincapié en que hacer minería en Catamarca es una experiencia maravillosa”.

A continuación, el representante de Albermarle presente en la ocasión indicó que ya llevan más de un año trabajando en el proyecto Salar de Antofalla: “invertimos cerca de 10 millones de dólares, estamos muy entusiasmados y contentos por el resultado que estamos en teniendo”.

“En el futuro invertiremos otros 10 millones de dólares. Tenemos una muy productiva relación con el Gobierno y la gente de Catamarca. Queremos que esta relación continúe e intentaremos sumar más terrenos no solo en Antofagasta de la Sierra, sino también en otras zonas de la provincia”, aseguró el geólogo australiano.

En tanto que el presidente de la empresa Catamarca Minera y Energética Sociedad del Estado (CAMYEN SE), Daniel Issi, manifestó: “nuestra empresa es una firma joven, pero estamos convencidos del camino que vamos a seguir. Creemos que podemos ser unos socios estratégicos para ustedes para sus futuras inversiones. Cuando decidan invertir en Catamarca, vean a CAMYEN como una empresa amiga que puede aportar muchísimo a su proyecto”.

Palabras de la Dra. Corpacci

La gobernadora fue la encargada de cerrar el desayuno de trabajo organizado por Catamarca para dar a conocer sus recursos y atraer nuevas inversiones que generen mano de obra genuina.

“Este año cambiamos la estrategia en Toronto. Todos los años veníamos a contar nosotros como Gobierno cuáles eran las condiciones de Catamarca para desarrollar la minería. Para este año queríamos que fueran aquellos que están invirtiendo en la provincia que comenten cómo es trabajar en Catamarca, y gracias a todos los empresarios que están apostando por nuestra provincia lo pudimos hacer”, resaltó la Gobernadora.

Asimismo, agradeció el reconocimiento de que en Catamarca los plazos son más cortos, pero remarcó que “lo hacemos con muchísimo cuidado, aumentamos la gente para que los plazos se reduzcan, porque tenemos la decisión política de atraer inversiones”.

“En los primeros años de Gobierno tuvimos algunas dificultades con algunas empresas, las cuales tenían mucho que ver con el cuidado ambiental y el cuidado de las comunidades, diferencias que pudimos subsanar poniéndonos de acuerdo, porque todos los que estamos en esta actividad aprendimos algo: no se puede desarrollar minería sin tener como eje la persona humana que vive en esa comunidad”, subrayó Lucía.

Además, contrastó que mientras hoy en la provincia existen cinco proyectos mineros en desarrollo, cuando el actual Gobierno asumió el diciembre de 2011 no había ninguno. “Aspiramos a multiplicar ese número, aspiramos a que ustedes (por los inversores privados) miren Catamarca, miren la Argentina, como un destino donde su inversión dará frutos y nos permitirá a nosotros desarrollarnos y vivir mejor”, enfatizó.

Por último, la primera mandataria expresó que desde Catamarca y el país “pudimos demostrar que a pesar de los cambios de gobierno en la Argentina seguimos trabajando todos juntos para desarrollar la minería. Prueba de esto es que el Gobierno anterior siempre enviaba a su secretario de Minería a Toronto, al igual que lo hace el actual, y tanto la ex Presidenta Cristina Kirchner como Mauricio Macri siempre hablaron de la minería como un factor de desarrollo del país”.

Catamarca marca el camino

Tras el desayuno de trabajo, la Gobernadora participó de la inauguración del stand de San Juan en la feria PDAC 2017, replicando la iniciativa que tuvo Catamarca en la pasada edición del evento internacional.

Al hacer uso de la palabra, el gobernador Sergio Uñac sostuvo que “dentro del contexto de las provincias Argentinas, Catamarca y San Juan venimos potenciando el desarrollo de inversiones y dando señales concretas de que la seguridad jurídica es parte de las cosas que nosotros estamos tratando de apuntalar”.

Lucía Corpacci en tanto trasmitió su alegría de que San Juan tenga su propio stand, y coincidió con lo expresado en la ocasión por las autoridades sanjuaninas en el sentido de que “podamos seguir trabajando codo a codo con el Gobierno nacional como lo venimos haciendo”.

Asimismo, consideró muy importante que cada uno de los distritos nacionales pueda tener su identidad y mostrar todo su potencial, y pidió que “no dejemos este espacio que empezamos a transitar y que es muy importante para nuestro país”.

Cabe mencionar que los representantes de San Juan adelantaron que el año que viene también pondrán en acción otra de las iniciativas emprendidas por Catamarca en Toronto para atraer inversiones: auspiciar un desayuno de trabajo entre los empresarios que trabajan en su provincia y los posibles inversores.